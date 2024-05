Xbox svela un nuovo controller con cui giocare a Redfall e altri giochi di studi chiusi [AGG.]

Aggiornamento ore 18:08

Poco dopo la pubblicazione della notizia che trovate qui sotto, Xbox ha aggiornato il titolo della landing page in cui viene presentato il nuovo controller Fire Vapor Special Edition. Ora, come potete vedere dalla pagina di Xbox Wire, il titolo è «Ecco il controller Fire Vapor Special Edition», diversamente dal titolo originale che potete leggere poco più sotto.

Notizia originale

Xbox ha annunciato un nuovo controller per le sue console a nemmeno un'ora (scarsa) dalla notizia della chiusura di una serie di studi, anche molto importanti, ed è difficile aggiungere degli altri commenti.

Come è spesso capitato negli ultimi mesi, tramite Xbox Wire è arrivato l'annuncio del Fire Vapor Special Edition Controller, che è un nuovo controller per Xbox nel caso non l'aveste capito.

Ed è abbastanza surreale il titolo che è stato scelto per aprire la landing page che annuncia l'arrivo di questo nuovo controller, ovvero: «Senti il bruciore oggi con il controller Fire Vapor Special Edition». Il bruciore.

Una scelta, sia di pubblicazione che di titolo, che anche analisti come Andy Robinson di VGC hanno sottolineato con una certa ironia:

Non è un gran momento per Microsoft e Xbox in generale, e la giornata di oggi è probabilmente una di quelle che la community e il mercato dei videogiochi non dimenticherà facilmente.

Nel caso non abbiate seguito la situazione, infatti, Microsoft ha chiuso Arkane Austin, Tango Gameworks, e altri studi in una notizia che è stata il proverbiale fulmine a ciel sereno.

Per questo, forse, era il caso di aspettare per raccontare ai giocatori il lancio dell'ennesimo controller con una colorazione differente in una linea di prodotti già veramente molto ampia (come potete vedere su store come Amazon).

Una situazione che ci ricorda, seppur con tempistiche diverse, il momento in cui Jim Ryan festeggiava con i team di sviluppo che PlayStation avrebbe licenziato ancora sotto la sua guida prima di andarsene.

La notizia del giorno, della settimana e forse dell'anno, continuerà a dipanarsi sicuramente nelle prossime ore, mentre Arkane si prepara anche ai primi rimborsi per Redfall.

Noi abbiamo preso con ironia il lancio di questo ennesimo controller di Xbox, ma solo per sdrammatizzare una situazione decisamente dura e complessa.