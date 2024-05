La chiusura di Arkane Austin è una «fo**uta pugnalata» per Arkane Lyon

La giornata di oggi è stata l'ennesima nera per l'industria dei videogiochi, visto che Microsoft ha deciso di chiudere una serie di studi Bethesda, tra cui Arkane Austin, produttore di Redfall.

Anche Tango Gameworks, sviluppatore di Hi-Fi Rush (che trovate su Game Pass via Amazon) e The Evil Within, chiuderà i battenti.

Anche Alpha Dog Studios, creatore del gioco mobile Mighty Doom, chiuderà. Roundhouse Games sarà invece assorbita da ZeniMax Online Studios, sviluppatore di The Elder Scrolls Online, come vi abbiamo spiegato qui.

A quanto pare, però, questo ennesimo terremoto non ha impedito a Dinga Bakaba, boss di Arkane Lyon, di esprimere tutto il suo disappunto sui suoi canali social personali (via GamesRadar).

Il responsabile dello studio Arkane Lyon ha commentato la decisione di Microsoft di chiudere Arkane Austin.

Nel tweet, Bakaba invia un chiaro messaggio a tutti i «dirigenti che stanno leggendo», ricordando loro che il loro dovere è quello di prendersi cura delle persone che realizzano i prodotti di intrattenimento per loro.

«Non gettateci in mezzo alla fame di denaro, non usateci come pagliacci per errori di calcolo o vicoli ciechi, non rendete i nostri ambienti di lavoro delle giungle darwiniste», aggiunge Bakaba.

Lo sviluppatore scrive anche che i capi sono “orgogliosi” dei loro lavoratori quando consegnano un buon gioco, ma dovrebbero anche essere orgogliosi del loro staff quando i tempi sono duri.

«È una fo**uta pugnalata allo stomaco», aggiunge Bakaba, rivelando inoltre che Arkane Lyon è al sicuro dalle chiusure di Microsoft.

«Vi prego di avere tatto e discernimento su tutto questo, e di rispettare la voce delle persone colpite e di lasciarle spazio per essere ascoltate, è la loro storia da raccontare, i loro sentimenti da esprimere».

Per quanto riguarda Redfall, sebbene Microsoft abbia confermato che lo sviluppo in corso dello sparatutto è cessato dopo un solo anno, Arkane Austin rimborserà coloro che hanno pagato 100 dollari per i personaggi aggiuntivi, i quali a questo punto non vedranno mai la luce.