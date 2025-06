Qualche settimana fa Xbox aveva deciso di aumentare a sorpresa i prezzi di tutte le sue console, accessori e videogiochi: le sue produzioni first-party sarebbero state dunque proposte a ben 80 dollari al lancio, che pensavamo corrispondessero a 90 euro sul nostro territorio.

Fortunatamente per gli utenti europei – e italiani, ovviamente – pare che il sovrapprezzo colpirà di fatto solo il mercato americano: Microsoft non vuole ancora unirsi a Nintendo, che ha fatto da apripista con Mario Kart World in edizione fisica prezzato a 90 euro.

Pochi istanti dopo la fine dell'Xbox Games Showcase sono stati infatti aperti i pre-order per The Outer Worlds 2, gioco di ruolo su cui Microsoft sta puntando fortemente per il 2025, al punto da avergli dedicato anche uno show a tema.

Ebbene, come ci segnala ComicBook, sarà proprio il GDR di Obsidian il primo gioco di Xbox a venire proposto a 79.99$.

Nessuna differenza invece per quanto riguarda il territorio europeo: come potete vedere voi stessi sulla pagina ufficiale di Steam, è possibile prenotare il gioco a 79.99€, in linea con le precedenti produzioni di maggior spessore.

Una cifra che molti giocatori riterranno comunque elevata, ma almeno il pericolo dei 90 euro a copia sembrerebbe essere stato evitato per il momento.

In ogni caso, è chiaro che la strategia di Xbox è quella di convincere i suoi utenti ad abbonarsi a Xbox Game Pass Ultimate (lo trovate su Amazon), così da poter "risparmiare" sull'avvio delle proprie copie di gioco, ma monetizzando allo stesso tempo con l'utenza PS5 che non ha a disposizione il servizio.

Vedremo se ovviamente questa scelta di prezzo è stata solo un caso o una conferma sul fatto che Xbox sta cercando di evitare i 90 euro per singolo videogioco: le prossime esclusive in arrivo ci diranno con maggiori certezze le strategie della casa di Redmond sul mercato europeo.

Vi ricordo che The Outer Worlds 2 sarà disponibile dal 29 ottobre 2025: potete rivedere tutti gli annunci dell'Xbox Games Showcase 2025 nel nostro recap dedicato.