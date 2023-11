Xbox Game Pass, un big calcistico è disponibile gratis da oggi

Per i fan del calcio iscritti a Xbox Game Pass, la giornata odierna è decisamente molto interessante: tra poche ore diventerà infatti ufficialmente disponibile Football Manager 2024, l'ultimo capitolo della celebre saga manageriale di Sports Interactive.

Il simulatore calcistico è ormai diventato un vero punto di riferimento tra i fan di questo sport, diventando un appuntamento imperdibile per chiunque voglia gestire la propria squadra a tutto tondo.

Proprio come accaduto con le ultime edizioni, anche quest'anno sarà possibile giocare gratuitamente con Football Manager 2024, se iscritti a Xbox Game Pass (lo trovate su Amazon), sia su PC con la sua versione completa che su Xbox, con una speciale edizione console più semplificata.

Come vi avevamo raccontato nella nostra recensione, anche nell'edizione di quest'anno troverete la stessa esperienza che avete imparato da apprezzare in precedenza, con un'opera mastodontica per gli amanti del calcio. Tuttavia, allo stesso tempo le novità fanno fatica ad incidere e a dare una svolta al prodotto.

In ogni caso, che siate allenatori esperti o alle prime armi, tra poche ore sarete in grado di scaricare Football Manager 2024 sui vostri dispositivi senza alcun ulteriore costo aggiuntivo: potrete così divertirvi a portare alla vittoria la vostra squadra del cuore, magari per vedere se sareste più bravi del vostro attuale manager, o tentare una nuova sfida.

Alcuni fan hanno già avuto l'opportunità di provare una beta speciale grazie all'accesso anticipato, ma oggi rappresenta la data di lancio vera e propria del titolo: al momento non risulta ancora disponibile per il download, ma dovrebbe essere sbloccato nel primo pomeriggio di oggi 6 novembre.

Il nostro consiglio è dunque quello di tenere costantemente d'occhio le app dedicate di Xbox Game Pass per poter essere pronti a effettuare il download fin da subito: nel frattempo, non possiamo che augurarvi una nuova stagione ricca di vittorie e successi sul terreno di gioco.

Vi ricordiamo che le sorprese del servizio in abbonamento non finiscono qui: dal 9 novembre saranno disponibili altri 3 giochi gratis molto interessanti.

Dobbiamo però avvertirvi di non dimenticare di consultare la lista dei giochi in uscita: ci sono ben 8 titoli pronti a lasciare il catalogo, e tra questi vi sono proprio i precedenti Football Manager. Una decisione inevitabile forse, considerando questo nuovo arrivo.