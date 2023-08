Xbox Store, nuovi sconti estivi fino al 90%: ecco i migliori

Anche questo martedì sono arrivati puntualissimi i nuovi sconti settimanali di Xbox Store: un'occasione imperdibile per poter recuperare alcuni dei giochi più apprezzati sulle console di casa Microsoft a piccoli prezzi.

Grazie alle nuove offerte settimanali potrete risparmiare fino al 90% su tantissimi prodotti digitali, così da poter ampliare il vostro catalogo su Xbox Series X (la trovate su Amazon) o Series S e avere sempre qualcosa di nuovo da poter giocare durante le vostre vacanze estive.

Come di consueto, ricordiamo che sono disponibili sia nuove Promozioni Gold, valide solo per gli utenti iscritti a Xbox Game Pass Ultimate o Live Gold, che offerte dedicate a tutti i fan senza alcun costo d'ingresso: tra queste vi segnaliamo gli sconti dedicati ai migliori giochi Bethesda, in occasione dell'imminente Quakecon 2023.

Per esempio, potete acquistare Hi-Fi Rush, uno dei migliori nuovi giochi dell'anno, con il 25% di sconto, oppure potete recuperare l'intrigante Deluxe Edition di Deathloop con una generosa riduzione del 75%.

Tra le offerte più generose al 90% vogliamo invece segnalarvi la Special Edition di Gravel, un gioco di corsa off-road sviluppato da Milestone per gli amanti dei veicoli a quattro ruote, che oggi può essere vostro a meno di 3 euro.

Ovviamente questi erano soltanto alcuni esempi: per aiutarvi nella vostra scelta, abbiamo pensato di scegliere per voi i migliori giochi attualmente in sconto su Xbox Store, che troverete qui di seguito.

A Plague Tale Bundle — Sconto del 40%

— Sconto del 40% Chrono Cross: The Radical Dreamers Edition — Sconto del 40%

— Sconto del 40% Crash Team Rumble — Sconto del 25%

— Sconto del 25% Crisis Core: Final Fantasy VII Reunion — Sconto del 30%

— Sconto del 30% Darksiders III: Blades & Whip Edition — Sconto dell'80%

— Sconto dell'80% Deathloop Deluxe Edition — Sconto del 75%

— Sconto del 75% Dishonored 2 — Sconto dell'80%

— Sconto dell'80% Doom Eternal — Sconto del 75%

— Sconto del 75% Far Cry 3 Blood Dragon — Sconto del 70%

— Sconto del 70% Gravel Special Edition — Sconto del 90%

— Sconto del 90% Hi-Fi Rush — Sconto del 25%

— Sconto del 25% New Tales from the Borderlands: Deluxe — Sconto del 50%

— Sconto del 50% Prey — Sconto del 75%

— Sconto del 75% Spec Ops The Line — Sconto dell'80%

— Sconto dell'80% Wolfenstein II: The New Colossus — Sconto dell'85%

Su Xbox Store potete trovare tante altre offerte ancora attive relative alle precedenti settimane: se siete curiosi di scoprirle tutte, vi consigliamo di consultare l'elenco completo al seguente indirizzo.

Restando in tema di novità nel mondo Xbox, vi ricordiamo che da oggi sarà disponibile un nuovo gioco gratis su Game Pass, ma anche che tra pochi giorni 4 titoli lasceranno il servizio.

Inoltre, l'ultimo aggiornamento di Xbox Series X disponibile per gli insider ha svelato una novità molto comoda, che permetterà di associare nuovi controller senza bisogno di alzarsi dal divano.