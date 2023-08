5 giochi lasciano Xbox Game Pass ad agosto, e ci sono big

Microsoft ha da poco svelato la prima infornata di titoli gratuiti che verranno aggiunti al catalogo Xbox Game Pass ad agosto, sebbene presto sarà anche il tempo dei saluti.

Gli abbonati a Game Pass Ultimate sanno che di tanto in tanto il catalogo deve dire addio a vari titoli presenti.

Certo, la prima ondata di giochi gratis in arrivo questo mese non sembra niente male, ma anche i big che lasceranno Game Pass non sono da meno.

Via Xbox Wire, Microsoft ha infatti reso noto l'elenco dei titoli che sono destinati a lasciare il servizio durante il mese appena iniziato.

Tra i vari, risalta senza dubbio Death Stranding, il capolavoro di Hideo Kojima che non ha certo bisogno di presentazioni.

Tra gli altri giochi destinati a salutare tutti, troviamo anche Total War: Warhammer III, gioco di strategia a turni e tattiche in tempo reale sviluppato da Creative Assembly e pubblicato da SEGA.

Ecco l'elenco completo, poco più in basso:

Death Stranding (PC)

Edge of Eternity (Cloud, Console, e PC)

Midnight Fight Express (Cloud, Console, e PC)

Total War: Warhammer III (PC)

I suddetti titoli lasceranno Game Pass a partire dal prossimo 15 agosto, ragion per cui avete due settimane da ora per poter riscattare i giochi in questione, prima che sia troppo pardi.

Nel mentre, cogliamo l'occasione per ricordarvi che da pochi giorni sono anche ufficialmente disponibili gli ultimi giochi gratis offerti da Games With Gold, prima che il servizio venga ufficialmente chiuso.

Ma non è tutto: sulle piattaforme Xbox è infatti in dirittura arrivo una nuova dashboard per la nostra schermata home (qui i dettagli), anche se a quanto pare non tutti gli utenti ne siano entusiasti.

Per concludere, infine, da oggi sono anche disponibili un gran numero di offerte imperdibili sempre a tema Xbox, le quali includono esclusive Promozioni Gold e nuove promozioni valide per tutti gli utenti: eccole, nel dettaglio.