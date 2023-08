Xbox Series X, la nuova patch svela una feature molto utile

Da pochi giorni gli Xbox Insider hanno avuto la possibilità di iniziare a sperimentare alcune delle novità in arrivo nei prossimi aggiornamenti su Xbox Series X|S, inclusa una feature particolarmente utile per chi possiede più di un controller in casa.

Associare i nuovi dispositivi alla console next-gen (la trovate su Amazon) richiede normalmente la pressione di un piccolo pulsante presente nel lato frontale della console: un'operazione che può diventare fastidiosa, se vi accorgerete che il vostro controller non è stato associato quando sarete già seduti sul divano.

Per questo motivo, il prossimo update sembra essere molto interessante: il giornalista Tom Warren di The Verge (via ComicBook) segnala che è in arrivo una feature per permettere l'associazione dei controller direttamente da un apposito menù della console, senza bisogno di procedere con la pressione del pulsante sulle console Xbox Series X|S.

a new Xbox feature lets you pair controllers and accessories without having to leave your couch to hit the pairing button on the console. Here's how it works: pic.twitter.com/qPPEpY20S0 — Tom Warren (@tomwarren) August 5, 2023

Come segnalavamo in apertura, questa novità è attualmente disponibile solo per gli Xbox Insider selezionati, ma non appena sarà disponibile al pubblico basterà dirigersi all'apposito menù degli accessori, scegliere il tipo di dispositivo da collegare — controller, controller adattivo o headset — e procedere senza bisogno di alzarsi.

Ovviamente sarà necessario che almeno un controller sia comunque collegato per poter sfruttare questa feature, altrimenti sarà comprensibilmente molto difficile poter navigare questo menù.

In ogni caso, si tratta di una novità molto interessante che renderà molto più rapido il collegamento di nuovi dispositivi alla nostra console, magari per prepararci a folli sessioni multiplayer.

Vi terremo prontamente aggiornati sulle nostre pagine non appena l'aggiornamento in questione sarà disponibile per il download: nel frattempo, vi ricordiamo che avete ancora poche ore per approfittare dei giochi gratis del weekend.

Inoltre, segnaliamo che dopo la fine di agosto arriverà ufficialmente il servizio Xbox Game Pass Core: significa che restano pochi giorni per poter riscattare 15 giochi gratis con Games With Gold.