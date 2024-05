Xbox Store festeggia l'annuncio di Black Ops 6 con offerte su tutti i Call of Duty

Dopo una curiosa campagna di indizi criptici da decifrare, nella scorsa giornata è arrivato l'annuncio atteso da tanti appassionati: Call of Duty Black Ops 6 sarà il nuovo capitolo della saga sparatutto di Activision Blizzard che, presumibilmente, dovrebbe uscire entro la fine dell'anno.

Al momento abbiamo pochi dettagli su questo nuovo episodio, ma Xbox ha già confermato che era proprio questo il gioco misterioso che sarà protagonista di un direct dedicato, subito dopo l'evento previsto per il prossimo mese.

Per festeggiare questo annuncio così atteso, Xbox Store ha deciso di proporre tante nuove offerte dedicate proprio alla saga sparatutto in prima persona, con tutti i principali capitoli della serie che adesso possono essere acquistati con sconti fino al 70%.

Le promozioni includono tutti gli episodi disponibili su Xbox Store: dal nuovissimo Modern Warfare 3 (se preferite l'edizione fisica, la trovate in sconto su Amazon) fino allo storico secondo capitolo della saga.

Di seguito troverete tutte le migliori offerte relative ad ogni capitolo di Call of Duty su Xbox Store:

Xbox Store: le migliori offerte su Call of Duty

Call of Duty: Modern Warfare III Cross-gen a 47,99€ - Sconto del 40%

a 47,99€ - Sconto del 40% Call of Duty: Modern Warfare II Cross-gen a 39,99€ - Sconto del 50%

a 39,99€ - Sconto del 50% Call of Duty: Vanguard Cross-gen a 31,99€ - Sconto del 60%

a 31,99€ - Sconto del 60% Call of Duty: Black Ops Cold War Cross-gen a 26,24€ - Sconto del 65%

a 26,24€ - Sconto del 65% Call of Duty: Modern Warfare a 23,09€ - Sconto del 67%

a 23,09€ - Sconto del 67% Call of Duty: Black Ops 4 a 23,09€ - Sconto del 67%

a 23,09€ - Sconto del 67% Call of Duty: WWII Gold Edition a 23,09€ - Sconto del 67%

a 23,09€ - Sconto del 67% Call of Duty: Modern Warfare Remastered a 19,99€ - Sconto del 50%

a 19,99€ - Sconto del 50% Call of Duty: Infinite Warfare a 23,09€ - Sconto del 67%

a 23,09€ - Sconto del 67% Call of Duty: Black Ops III Zombies Chronicles Edition a 23,09€ - Sconto del 67%

a 23,09€ - Sconto del 67% Call of Duty: Advanced Warfare Gold Edition a 23,09€ - Sconto del 67%

a 23,09€ - Sconto del 67% Call of Duty: Ghosts Gold Edition a 23,09€ - Sconto del 67%

a 23,09€ - Sconto del 67% Call of Duty: Black Ops II a 14,99€ - Sconto del 70%

a 14,99€ - Sconto del 70% Call of Duty: Modern Warfare 3 (2011) a 14,99€ - Sconto del 50%

a 14,99€ - Sconto del 50% Call of Duty: Black Ops a 14,99€ - Sconto del 50%

a 14,99€ - Sconto del 50% Call of Duty: Modern Warfare 2 (2009) a 14,99€ - Sconto del 50%

a 14,99€ - Sconto del 50% Call of Duty: World at War a 14,99€ - Sconto del 50%

a 14,99€ - Sconto del 50% Call of Duty 4: Modern Warfare a 14,99€ - Sconto del 50%

a 14,99€ - Sconto del 50% Call of Duty 3 a 9,99€ - Sconto del 50%

a 9,99€ - Sconto del 50% Call of Duty 2 a 9,99€ - Sconto del 50%

Come anticipavamo in precedenza, l'unico capitolo assente dalla collezione è il primo episodio di Call of Duty, dato che non è mai stato disponibile su Xbox Store.

L'unico episodio a non essere stato invece scontato, per qualche curioso motivo, è la versione rimasterizzata della campagna di Modern Warfare 2, che è comunque disponibile in offerta nella sua edizione originale.

Non sappiamo con certezza fino a quando dureranno tutte queste promozioni, ma potete trovare tutti i dettagli ed ulteriori edizioni in offerta direttamente al seguente indirizzo.

Restando in tema con sconti su Xbox Store, vi ricordiamo che questa settimana potete approfittare di ulteriori offerte anche fino al 95%.