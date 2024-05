Xbox Store, nuovi sconti fino al 95% di maggio: ecco i migliori

Tornano puntuali anche questa settimana i nuovi sconti di Xbox Store: in vista della fine del mese, il negozio digitale per le console di casa Microsoft torna a proporre offerte decisamente interessanti su alcuni dei migliori giochi disponibili.

Insieme a numerosi tripla-A a piccoli prezzi, segnaliamo che sono disponibili numerose produzioni che è possibile recuperare senza alleggerire eccessivamente il portafogli: ci sono degli sconti infatti che possono arrivare addirittura al 95%.

Come sempre, vi ricordiamo che alcune delle offerte disponibili fanno parte delle Promozioni Gold: di conseguenza, potrebbero non essere accessibili se non siete già iscritti a Xbox Game Pass Core o Ultimate (lo trovate su Amazon).

Ma queste sono soltanto una piccolissima parte dei numerosi sconti, con il resto delle offerte che resta accessibile a tutti: di seguito vi segnaliamo le migliori selezionate appositamente dal nostro staff.

Xbox Store: migliori giochi in offerta

Age of Empires IV: Anniversary Edition a 19,99€ - Sconto del 50%

a 19,99€ - Sconto del 50% Assassin's Creed Mythology Pack (Origins + Odyssey + Valhalla) a 32,29€ - Sconto dell'85%

a 32,29€ - Sconto dell'85% Assassin's Creed: The Ezio Collection a 12,49€ - Sconto del 75%

a 12,49€ - Sconto del 75% A Way Out a 5,99€ - Sconto dell'80%

a 5,99€ - Sconto dell'80% Back 4 Blood a 6,99€ - Sconto del 90%

a 6,99€ - Sconto del 90% Battlefield 2042 XONE + XSX a 11,99€ - Sconto dell'85%

a 11,99€ - Sconto dell'85% Blasphemous 2 a 17,99€ - Sconto del 40%

a 17,99€ - Sconto del 40% Burnout Paradise Remastered a 3,99€ - Sconto dell'80%

a 3,99€ - Sconto dell'80% Cyberpunk 2077 a 29,99€ - Sconto del 50%

a 29,99€ - Sconto del 50% Dragon Age Inquisition: Edizione GOTY a 5,99€ - Sconto dell'85%

a 5,99€ - Sconto dell'85% Dying Light a 2,99€ - Sconto dell'80%

a 2,99€ - Sconto dell'80% EA Sports FC 24 XONE + XSX a 15,99€ - Sconto dell'80%

a 15,99€ - Sconto dell'80% Forza Horizon 5 a 34,99€ - Sconto del 50%

a 34,99€ - Sconto del 50% Gears of War Ultimate Edition Deluxe a 4,99€ - Sconto del 75%

a 4,99€ - Sconto del 75% Hellblade: Senua's Sacrifice a 2,99€ - Sconto del 90%

a 2,99€ - Sconto del 90% Hogwarts Legacy XSX|S a 37,49€ - Sconto del 50%

a 37,49€ - Sconto del 50% It Takes Two a 13,99€ - Sconto del 65%

a 13,99€ - Sconto del 65% Killing Floor 2 a 1,49€ - Sconto del 95%

a 1,49€ - Sconto del 95% Mass Effect Legendary Edition a 10,49€ - Sconto dell'85%

a 10,49€ - Sconto dell'85% Minecraft: Deluxe Collection a 14,99€ - Sconto del 50%

a 14,99€ - Sconto del 50% Need for Speed Unbound a 11,99€ - Sconto dell'85%

a 11,99€ - Sconto dell'85% Persona 5 Royal a 29,99€ - Sconto del 50%

a 29,99€ - Sconto del 50% Red Dead Redemption 2: Ultimate Edition a 29,99€ - Sconto del 70%

a 29,99€ - Sconto del 70% Sonic Superstars: Digital Deluxe Edition a 34,99€ - Sconto del 50%

a 34,99€ - Sconto del 50% The Witcher 3: Wild Hunt Complete Edition a 14,99€ - Sconto del 70%

a 14,99€ - Sconto del 70% XCOM 2 a 2,49€ - Sconto del 95%

Come sempre, il nostro consiglio è comunque quello di consultare la lista completa di giochi in offerta, che potete trovare al seguente indirizzo: dato che sono disponibili oltre 860 sconti, abbiamo dovuto fare per forza di cose una selezione parziale.

Tra le offerte di questa settimana vi segnaliamo il generosissimo sconto sul primo Hellblade: un'ottima occasione per recuperare la prima avventura di Senua, in vista della seconda avventura disponibile già da questo momento.

Se volete saperne di più sulla nuova esclusiva di Ninja Theory, di seguito troverete la nostra recensione dedicata.