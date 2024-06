Xbox sta offrendo gratis Forza Horizon 4 ad alcuni fan, in vista dell'addio

Tra poche settimane dovremo ufficialmente dire addio a una delle esclusive di casa Xbox: Microsoft ha infatti annunciato che entro la fine del 2024 non sarà più possibile acquistare Forza Horizon 4, a causa di alcune licenze scadute che non saranno rinnovate.

Un problema purtroppo noto per i fan e che recentemente aveva colpito anche il settimo capitolo di Forza Motorsport, anch'esso rimosso dagli store per lo stesso motivo. Tuttavia, proprio come accadde anche in quel caso, Microsoft ha pensato a un'iniziativa speciale per preservare la propria esclusiva.

Forza Horizon 4 è infatti uno dei tanti giochi che è possibile scoprire gratis tramite Xbox Game Pass (lo trovate su Amazon): questo ha spinto diverso utenti ad acquistare semplicemente alcuni DLC, senza però acquistare il gioco base.

Dato che presto sarà rimosso dal catalogo, Microsoft ha deciso di contattare i fan che hanno acquistato contenuti aggiuntivi prima dell'annuncio per fare loro una graditissima sorpresa, comunicando loro che presto gli verrà fornito un codice per riscattare la versione standard digitale di Forza Horizon 4.

Questo contenuto è ospitato su una piattaforma esterna. Per visualizzarlo, è necessario accettare i cookie - X.com

Se eravate iscritti a Xbox Game Pass lo scorso 25 giugno — data dell'annuncio — e avevate acquistato DLC per Forza Horizon 4, non dovreste dunque aver bisogno di acquistare il gioco base: sarà Xbox stessa a fornirvelo, in segno di ringraziamento per aver supportato la loro esclusiva per tutti questi anni.

In caso contrario, dovrete necessariamente acquistare le eventuali edizioni standard o complete per poter continuare a giocare dopo la rimozione del catalogo.

Se doveste avere dubbi, vi consigliamo di controllare fin da subito la casella messaggi del vostro account Xbox.

Restando in tema con gli addii da Xbox Game Pass, vi ricordiamo che mancano ormai pochi giorni alla rimozione di ben 6 giochi dal catalogo: 5 di questi ci lasceranno proprio a fine giugno, dunque vi consigliamo di provarli finché siete ancora in tempo.