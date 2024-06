Xbox rimuoverà dagli store una delle sue esclusive

Una delle certezze del mondo del digital delivery è che, di tanto in tanto, i videogiochi vengono rimossi dagli store: ora succederà anche con Xbox e Forza Horizon 4, che entro la fine dell'anno sarà rimosso dalle vetrine digitali.

Il titolo presente anche all'interno di Game Pass (vi potete abbonare tramite Amazon) uscito nel 2018 ora arriva alla sua fine, mentre Forza Horizon 5 non subirà ovviamente nessuna modifica.

A dare la notizia è lo stesso team di sviluppo tramite il sito ufficiale spiegando i dettagli dei prossimi aggiornamenti.

A partire da oggi, 25 giugno, i DLC di Forza Horizon 4 verranno rimossi dalle piattaforme di vendita, il che significa che solo le versioni Standard, Deluxe e Ultimate di Forza Horizon 4 saranno disponibili per l'acquisto da questo giorno fino alla rimozione dall'elenco.

Inoltre, il 15 dicembre anche Forza Horizon 4 verrà rimosso dai negozi e da Xbox Game Pass. Ciò significa che il gioco e i suoi contenuti aggiuntivi non saranno più disponibili per l'acquisto.

I giocatori che già possiedono il gioco e i suoi contenuti potranno scaricarlo e giocarci normalmente, comprese le funzionalità offline, online e multiplayer. Funzioneranno anche le copie fisiche del gioco acquistate dopo tale data e sarà possibile utilizzare le funzionalità online.

Per chi ha acquistato i DLC di Forza Horizon 4 ma ha giocato al titolo tramite Game Pass, verranno emessi dei gettoni di gioco nei giorni successivi alla rimozione.

Il titolo verrà rimosso a quanto pare per dei problemi con le licenze dei prodotti all'interno di Forza Horizon 4, una cosa del tutto normale anche considerato che Forza Horizon 5 è ormai uscito da molti anni a questa parte.

