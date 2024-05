Xbox Series X sta per introdurre una delle feature più richieste dal lancio

Microsoft si sta preparando a un nuovo ambizioso aggiornamento per Xbox Series X e Series S, attualmente in fase di test per alcuni insider selezionati ma che presto verrà reso disponibile anche a livello globale.

Uno dei limiti della console next-gen riguarda infatti la connettività senza fili: Xbox Series X (la trovate in sconto su Amazon) e Series S sono in grado di memorizzare soltanto una connessione alla volta.

Significa che se avrete bisogno di collegarvi a un access point diverso verranno automaticamente cancellati i dati precedenti, costringendo gli utenti a reinserirli ogni volta.

Fortunatamente, sembra che questo fastidioso limite stia per arrivare alla fine: Tom Warren di The Verge segnala infatti che diversi insider hanno ricevuto un nuovo aggiornamento sulle proprie console che permette proprio di memorizzare molteplici connessioni senza fili.

Questa funzionalità può rivelarsi particolarmente utile soprattutto per chi ha bisogno di viaggiare con la propria console, ma anche per chiunque possa comunque avere necessità di cambiare temporaneamente connessione.

Una funzionalità che già possiedono tutte le altre principali console sul mercato e, di conseguenza, una di quelle più richieste dai fan di Xbox Series X|S fin dal suo lancio.

Ad oggi non abbiamo ancora una data certa per il debutto sul mercato globale, ma solitamente ci vogliono diverse settimane o mesi di tempo prima che le feature sperimentali vengano implementate in un aggiornamento previsto per il grande pubblico.

Chiaramente continueremo a monitorare la situazione e vi terremo prontamente informati sulle nostre pagine non appena avremo ulteriori novità al riguardo.

Restando in tema di novità, vi ricordiamo che il 9 giugno si svolgerà ufficialmente il nuovo Xbox Games Showcase, seguito da un direct dedicato a un gioco misterioso ancora da decifrare.

Sarà solo uno dei tanti show previsto per la Summer Game Fest del 2024: se avete perso il conto, abbiamo riepilogato tutti gli eventi principali in arrivo nel nostro articolo dedicato.