Xbox Series X, nuovo aggiornamento disponibile per i bug di Baldur's Gate 3

Microsoft ha appena annunciato di aver rilasciato un nuovo aggiornamento firmware per le console Xbox Series X e Series S, pensato appositamente per risolvere uno dei bug più preoccupanti emersi di recente per i giocatori.

Come vi abbiamo segnalato nelle scorse giornate, il problema riguardava le versioni Xbox di Baldur's Gate 3, coinvolte da un bizzarro bug per i salvataggi: pare infatti che molti giocatori si siano improvvisamente ritrovati senza tutti i loro dati salvati. O perlomeno, la maggior parte di essi.

Microsoft e Larian Studios hanno unito le forze per provare a risolvere questo problema e, anche se il team di sviluppo ha rilasciato diversi hotfix al riguardo, aveva confermato che sarebbe stato necessario addirittura un nuovo firmware.

Pare che il problema in questione fosse causato anche staccando la corrente dalle console Xbox Series X (la trovate in offerta su Amazon), ma fortunatamente la casa di Redmond ha annunciato che gli utenti possono già scaricare un nuovo aggiornamento della console pensato appositamente per questo problema.

In ogni caso, il supporto Xbox continua a sconsigliare di staccare la corrente durante l'utilizzo dei giochi — cosa abbastanza ovvia, ci permetteremmo di aggiungere — invitando tutti i fan di Baldur's Gate 3 a scaricare l'ultimo update firmware.

Considerando che già una volta era stato rilasciato un aggiornamento, salvo poi scoprire che i problemi continuavano a ripresentarsi, non possiamo che augurarci che questa sia la volta buona: vi terremo aggiornati se arriveranno ulteriori novità al riguardo, ma speriamo di non dovervele dare.

Ricordiamo che Baldur's Gate 3 è stato uno dei giochi più importanti non solo del 2023, ma anche dell'intera storia videoludica: sul noto aggregatore Metacritic è già stato eletto come uno dei migliori giochi di sempre.

Restando in tema con la versione Xbox, se siete interessati vi consigliamo di acquistarla già adesso e di non aspettare tempi migliori: Larian ha già sottolineato di non avere alcuna intenzione di portare Baldur's Gate 3 su Game Pass.