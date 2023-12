Baldur's Gate 3 risolve il bug dei salvataggi su Xbox... aggiornando la console

Nelle scorse ore avevamo riportato delle segnalazioni molto preoccupanti per chiunque avesse deciso di acquistare Baldur's Gate 3 su Xbox: molti fan si sono infatti ritrovati improvvisamente senza tutti i loro salvataggi, anche dopo tantissime ore di gioco e senza alcuna reale spiegazione.

Non è mai stato realmente chiaro cosa abbia causato questo grave bug, ma la teoria più diffusa è che fosse causato dai salvataggi in cloud delle console di casa Microsoft: alcune problematiche del genere erano infatti capitate di recente anche su altri titoli, inclusa l'esclusiva Starfield.

Larian Studios ha comunque confermato ancora una volta la sua efficienza e volontà di ascoltare i feedback della community, segnalando nelle scorse ore di essere consapevole di queste problematiche e di aver già rilasciato un hotfix apposito per le versioni Xbox nelle scorse che, qualora non lo abbiate già fatto, potete scaricare da adesso.

Inoltre, pare che lo studio abbia lavorato a stretto contatto con Microsoft per provare a capire l'origine del problema: Larian Studios segnala infatti che è disponibile anche un aggiornamento per le console Xbox Series X (la trovate in sconto su Amazon) e Series S proprio per mitigare i problemi legati ai file di salvataggio.

Lo studio chiede ai giocatori su Xbox di controllare manualmente gli aggiornamenti disponibili su console e, qualora non fosse già stato scaricato e installato di default, di procedere voi stessi per impedire che questi errori possano verificarsi nuovamente in futuro.

Stando alle segnalazioni degli utenti arrivate in risposta a questo comunicato, sembra però che non tutti i problemi siano stati risolti: l'aggiornamento dovrebbe avere dimensioni di circa 18GB, ma alcuni fan segnalano di aver dovuto riscaricare l'intero gioco.

Inoltre, pare che in realtà non sia ancora arrivato alcun tipo di nuovo aggiornamento firmware per le console Xbox: non è chiaro dunque se Larian si riferisse alla patch dello scorso 7 dicembre, che magari alcuni utenti non avevano scaricato, oppure se nelle prossime ore sarà disponibile un ulteriore hotfix di emergenza.

In ogni caso, il nostro consiglio è quello di verificare voi stessi gli aggiornamenti di Baldur's Gate 3 e delle vostre Xbox prima di proseguire le vostre campagne, così da scongiurare ogni possibile pericolo. Vi terremo aggiornati qualora ci fossero novità in merito.

Ricordiamo che Baldur's Gate 3 è stato premiato come Gioco dell'anno, venendo eletto il miglior gioco del 2023 anche dalla community: è la prima volta che ai The Game Awards assistiamo a questa "doppietta" così speciale.