Baldur's Gate 3 sarà gratis su Xbox Game Pass? Arriva la risposta

Xbox Game Pass si prepara a un nuovo anno, dopo un 2023 tutto sommato piuttosto ricco.

Chi è abbonato al servizio (fatelo vostro anche voi su Amazon) nelle ultime settimane ha avuto un bel po' di titoli gratuiti con cui giocare.

Ricordiamo infatti che un gioco al Day One è stato confermato per l'uscita il 18 gennaio 2024, ed è il primo titolo confermato al momento per Game Pass per il prossimo anno.

Tuttavia, sono in molti a chiedersi se un big come Baldur's Gate 3 possa un giorno arrivare gratis sul catalogo. Ora, come riportato anche su ResetEra, è arrivata una risposta, ed è negativa.

«Oh, abbiamo sempre detto fin dall'inizio che non sarebbe stato su Game Pass, non sarà su Game Pass», ha detto Swen Vincke di Larian Studios a IGN US quando gli è stato chiesto se Xbox avesse cercato di pagare lo studio per inserire Baldur's Gate 3 nel servizio.

Definendola una "domanda delicata", Vincke ha sottolineato che Larian si occupa di «creare un gioco che abbia un inizio, una parte centrale e una fine». Ha anche sottolineato l'assenza di microtransazioni in Baldur's Gate 3, che è stata elogiata in alcuni contesti.

«Abbiamo creato un grande gioco, quindi penso che ci sia un prezzo giusto da pagare per questo, e penso che sia giusto così. Non abbiamo addebitato alcuna micro-transazione, quindi si ottiene ciò per cui si paga. Si tratta di un gioco molto corposo. Quindi penso che dovrebbe poter esistere così com'è. Questo è ciò che ci permette di continuare a creare altri giochi».

