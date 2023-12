Baldur's Gate 3 e il bug dei salvataggi: Xbox svela come evitarlo, in attesa di patch

Purtroppo per i fan su Xbox, il lancio di Baldur's Gate 3 sulle console di casa Microsoft si è rivelato decisamente più problematico del previsto: molti giocatori hanno prontamente segnalato di aver riscontrato un grave bug con i salvataggi, che finivano per essere improvvisamente cancellati senza alcuna traccia.

Un errore insolito e decisamente preoccupante, che ha richiesto non solo un intervento rapido degli stessi sviluppatori, ma perfino di Microsoft con un aggiornamento firmware per le console next-gen — seppur probabilmente rilasciato prima ancora dell'uscita del gioco.

Advertisement

Tuttavia, sembra che il problema non sia stato ancora purtroppo risolto: i giocatori hanno segnalato di aver continuato a riscontrare questo bug nonostante gli aggiornamenti ricevuti da entrambe le parti.

A quanto pare, il problema non dipenderebbe da Larian Studios, ma dal comportamento delle console next-gen di Xbox (trovate Series X in sconto su Amazon): il team di sviluppo sta unendo le forze con Microsoft per trovare una soluzione definitiva a questo grave problema.

Il tutto dovrebbe essere risolto con un nuovo aggiornamento console che sarà disponibile il prima possibile: nel frattempo, la casa di Redmond ha spiegato ai fan come evitare che Baldur's Gate 3 su Xbox possa cancellare improvvisamente tutti i salvataggi.

Dopo aver salvato la vostra partita, dovete tornare alla dashboard principale di Xbox e selezionare l'opzione "Chiudi gioco" oppure "Aggiungi a Quick Resume" dalla schermata "I miei giochi e app", per poi spegnere la console dall'apposito menù senza staccarla dalla corrente.

Si tratta ovviamente di un semplice workaround in attesa che venga rilasciato un fix definitivo, ma che vi permetterà di non dover rinunciare a tantissime ore della vostra campagna per un bug improvviso.

Michael Douse di Larian Studios ha confermato che Microsoft sta già lavorando a un secondo aggiornamento per risolvere il bug, sottolineando che non basta fare una patch del gioco e lasciando intendere che ci sarà un nuovo aggiornamento del firmware su Xbox Series X|S.

Il Director of Publishing ha anche ringraziato la casa di Redmond per essersi interessata così attivamente e prontamente al problema.

Gli sviluppatori anticipano anche che questo bug dovrebbe essere risolto in tempo per il lancio dell'edizione fisica di Baldur's Gate 3, dunque chi intende aspettare la sua uscita non avrà nulla di cui preoccuparsi.

A patto di tenere sempre costantemente la propria console aggiornata con l'ultima versione, si intende.