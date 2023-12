Baldur's Gate 3 si aggiorna con l'hotfix 14 per i bug su Xbox (e non solo)

Larian Studios ha annunciato di aver rilasciato nella scorse notte un nuovo hotfix tempestivo per Baldur's Gate 3, con l'obiettivo di risolvere alcuni dei bug più comuni tra i giocatori.

Vengono segnalati in particolar modo diversi fix per problematiche legate alla versione Xbox del gioco, purtroppo colpita da bug per i salvataggi che richiederanno un intervento diretto della stessa Microsoft.

Advertisement

L'augurio di Larian, tuttavia, è che la patch possa riuscire a mitigare un po' i danni, in attesa dell'aggiornamento ufficiale per le console next-gen (trovate Xbox Series X su Amazon).

Il changelog ufficiale di Baldur's Gate 3, che potete trovare al seguente indirizzo, segnala di aver sistemato un potenziale crash che avveniva all'avvio della versione Xbox a causa della sincronizzazione dei dati di salvataggio, oltre ad altre interruzioni improvvise legate ai contenuti aggiuntivi dell'edizione Deluxe e alla disconnessione dei controller dell'host in partite multiplayer.

Su tutte le altre versioni, sono stati sistemati invece crash potenziali legati a split-screen e al caricamento dei salvataggi nella modalità Honour, oltre ad altre interruzioni improvvise in circostanze specifiche, come il commercio nell'Underdark mentre un personaggio del party si trova vicino a un Bibberbang. Come abbiano fatto gli utenti a scoprire questa circostanza, non è dato saperlo naturalmente.

Larian Studios segnala anche che con questo update gli utenti su Mac potranno finalmente provare con mano la Patch 5, godendosi il nuovo epilogo e tante nuove aggiunte particolarmente interessanti, come la possibilità di reclutare Minthara in playthrough eroici.

L'aggiornamento è già disponibile da questo momento per il download e, come sempre, il nostro consiglio è quello di scaricarlo il prima possibile per avere la migliore esperienza di gioco.

Ricordiamo che Baldur's Gate 3 è stato premiato come miglior gioco dell'anno ai The Game Awards 2023, ma a causa dei tempi eccessivamente ristretti lo studio non ha avuto la possibilità di fare il suo giusto discorso di premiazione. Swen Vincke ha dunque deciso di pubblicarlo integralmente sui suoi canali social: ve lo abbiamo tradotto interamente in lingua italiana.