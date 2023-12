I migliori videogiochi di sempre per Metacritic: ci sono Baldur's Gate 3 e Zelda

Il 2023 è stato indubbiamente una delle annate più interessanti per i videogiochi: i fan hanno potuto assistere a produzioni di altissima qualità, ma secondo la critica internazionale sono stati 2 i giochi a emergere in particolar modo.

Ci riferiamo ovviamente a Baldur's Gate 3 e The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom (che trovate su Amazon), entrambe produzioni destinate a segnare nuovi standard di intrattenimento per il genere.

E se i premi ottenuti ai The Game Awards 2023 non fossero sufficienti a celebrare il loro successo, Metacritic ha deciso di ricordare sui suoi canali quelli che vengono considerati i migliori videogiochi di sempre per media voto.

Nella classifica all-time del noto aggregatore è possibile trovare non solo grandi classici, ma anche i due già citati capolavori di questo 2023: ricordiamo infatti che sono tra i pochi titoli che sono riusciti a superare la valutazione media del 9.5/10, piazzandosi in entrambi i casi sul 96/100.

Senza ulteriori indugi, vi proponiamo qui di seguito la classifica di Metacritic con i videogiochi che non dovrebbero mancare nella collezione di ogni appassionato:

I migliori videogiochi di sempre secondo Metacritic

The Legend of Zelda: Ocarina of time - 99/100 SoulCalibur - 98/100 Grand Theft Auto IV - 98/100 Super Mario Galaxy - 97/100 Super Mario Galaxy 2 - 97/100 The Legend of Zelda: Breath of the Wild - 97/100 Tony Hawk's Pro Skater 3 - 97/100 Red Dead Redemption 2 - 97/100 Grand Theft Auto V - 97/100 Metroid Prime - 97/100 Grand Theft Auto III - 97/100 Super Mario Odyssey - 97/100 Halo: Combat Evolved - 97/100 NFL 2K1 - 97/100 Half-Life 2 - 96/100 BioShock - 96/100 GoldenEye 007 - 96/100 Uncharted 2: Il covo dei ladri - 96/100 Resident Evil 4 (2005) - 96/100 Baldur's Gate 3 - 96/100 The Orange Box - 96/100 Tekken 3 - 96/100 Mass Effect 2 - 96/100 The House in Fata Morgana: Dreams of the Revenants Edition - 96/100 The Elder Scrolls V: Skyrim - 96/100 Half-Life - 96/100 Elden Ring - 96/100 The Legend of Zelda: The Wind Waker - 96/100 Gran Turismo - 96/100 The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom - 96/100 Metal Gear Solid 2: Sons of Liberty - 96/100 Grand Theft Auto Double Pack - 96/100

Per questa classifica abbiamo deciso di fermarci ai voti superiori al 95/100, ovvero tutti quei titoli che vengono ritenuti il più vicino possibile alla perfezione: potete consultare voi stessi l'elenco completo al seguente indirizzo ufficiale.

L'anno scorso era stato Elden Ring a unirsi a questa speciale "elite" videoludica di Metacritic: il fatto che nel 2023 abbiamo visto ben due produzioni unirsi alle eccellenze, ovvero Baldur's Gate 3 e Zelda Tears of the Kingdom, è l'ennesima conferma di un anno decisamente indimenticabile.

Curiosamente, ai TGA 2023 è stato però Alan Wake 2 il secondo videogioco più premiato dello show: non solo su Metacritic risulta decisamente più indietro nelle valutazioni, fermandosi a 88/100 (che balza però a 94/100 su Xbox), ma a livello di vendite non è riuscito a ottenere lo stesso successo.

Se siete curiosi di scoprire tutti i migliori giochi del 2023, abbiamo riepilogato anche l'apposita top di Metacritic in un articolo dedicato.