Games With Gold offre 15 giochi gratis Xbox: ecco come scaricarli

Nel corso degli scorsi anni, Xbox ha riservato alcune iniziative molto speciali per i suoi utenti iscritti a Live Gold o Game Pass Ultimate, consentendo di riscattare gratuitamente diversi giochi senza alcun costo aggiuntivo.

Grazie a Games With Gold abbiamo avuto la possibilità di aggiungere diversi titoli al nostro catalogo, gli ultimi dei quali sono stati svelati proprio pochi giorni fa: tuttavia, l'iniziativa è ormai destinata a chiudere per sempre, venendo sostituito dal piano Xbox Game Pass Core.

Ma insieme a questi consueti giochi gratis mensili, Xbox aveva offerto spesso ai propri utenti abbonati tanti omaggi aggiuntivi, spesso riservati per gli store di alcuni paesi ma riscattabili facilmente anche in Italia, utilizzando semplicemente il browser e senza alcuna VPN aggiuntiva.

Sulle nostre pagine vi avevamo segnalato spesso alcuni di questi esempi: come segnalato da Xbox Dynasty (via Idle Sloth su X) avete ben 15 giochi gratuiti da riscattare prima del 31 agosto, giornata in cui il servizio chiuderà per sempre.

Si tratta di titoli che potete aggiungere al vostro catalogo e che resteranno vostri per sempre, a patto di essere iscritti a Xbox Game Pass Ultimate (lo trovate su Amazon) o a Xbox Live Gold.

Di seguito vi allegheremo tutti i link con i giochi gratis e i relativi bonus riscattabili: in alcuni casi troverete una versione dello store non italiana, ma basterà eseguire la stessa identica procedura di login e di riscatto per completare l'operazione:

Giochi gratis Xbox da riscattare entro il 31 agosto

La lista ufficiale segnalava anche Aegis Wing, ma dalle nostre prove il titolo risulta purtroppo ormai essere stato rimosso dallo store.

Vi consigliamo di dare un'occhiata a tutti i link che vi abbiamo proposto e di riscattare tutti i titoli non ancora nella vostra collezione prima del 31 agosto, giornata in cui non dovrebbe essere più possibile riscattarli.

Nel frattempo, se siete iscritti agli appositi servizi in abbonamento, vi ricordiamo che sono già disponibili i nuovi giochi gratis del weekend su Xbox, con nomi davvero interessanti.