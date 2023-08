Xbox Game Pass Core è arrivato, manca poco all'addio di Gold

Xbox Game Pass Core è stato annunciato di recente ed ha portato inevitabilmente scompiglio nella tranquillità dell'abbonamento Microsoft, e ora iniziano i primi test.

Cambiano quindi i piani per chi è abbonato al servizio (e potete esserlo anche voi tramite Amazon), con un nuovo tier che si aggiunge a quelli già esistenti.

Eliminando nel contempo anche l'abbonamento Live Gold, considerato ormai desueto da Microsoft e rimpiazzato con la nuova offerta.

L'annuncio ha mandato in confusione i fan, che non hanno capito immediatamente le caratteristiche e i dettagli di Xbox Game Pass Core.

Ma ora avranno un'occasione per capirci qualcosa di più perché, come riporta The Verge, Microsoft sta iniziando la fase di testing dell'abbonamento.

I tester Xbox Alpha e Alpha Skip-Ahead potranno visualizzare in anteprima il nuovo abbonamento questa settimana, a condizione che siano già membri Xbox Live Gold.

Ufficialmente, però, Xbox Game Pass Core debutterà il 14 settembre 2023.

Il nuovo servizio sarà, di fatto, un'evoluzione dell'ormai obsoleto Xbox Live Gold, consentendo ai giocatori che lo sottoscriveranno l'accesso a servizi multiplayer su piattaforme Xbox oltre a sconti esclusivi per l'acquisto dei nuovi titoli.

Il prezzo per l'Italia, come confermato da un portavoce Microsoft con la nota che ha raggiunto la nostra redazione, sarà di 6,99€ mensili, o di 59,99 euro annuali. Chi è già utente Gold o Ultimate non dovrà fare nulla per passare al nuovo abbonamento.

Se volete aggiornarvi completamente, abbiamo preparato una guida a Xbox Game Pass Core che aggiorneremo nei prossimi tempi non appena ci saranno novità: la trovate a questo indirizzo.

Nel frattempo Xbox Game Pass continua ad aggiornare il suo catalogo di giochi gratis con la solita continuità, con dei grandi nomi in arrivo. Anche se, con la stessa continuità, altri se ne vanno dal catalogo: ecco quelli che dovrete giocare presto prima che vengano tolti.