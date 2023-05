Xbox Series X, annunciato l'aggiornamento di maggio: ecco tutte le novità

Microsoft ha appena annunciato ufficialmente l'aggiornamento di maggio per Xbox Series X e Series S: il nuovo firmware dovrebbe essere disponibile a breve su tutte le console next-gen della casa di Redmond.

La nuova patch per Xbox Series X (la trovate su Amazon) e Series S continua a migliorare le sue funzionalità e rendere l'esperienza ancora più accessibile per gli utenti, con alcune piccole novità che faranno felici i fan.

Advertisement

Una delle nuove feature più importanti segnalate sul blog ufficiale Xbox Wire riguarda infatti l'integrazione con Discord: se avrete associato il vostro account Xbox con quello del client, potrete visualizzare le gamertag dei vostri amici direttamente dalla vostra console all'interno delle chat vocali.

Questo naturalmente vi aiuterà a stringere nuove amicizie durante le vostre sessioni multiplayer, individuando molto più semplicemente i profili su console per seguirvi a vicenda.

Xbox segnala che anche lo store ufficiale è stato aggiornato con nuove opzioni per la ricerca: adesso potrete scegliere di visualizzare titoli in base al supporto della lingua, prezzo, inclusione negli abbonamenti come Xbox Game Pass e perfino in base alle opzioni di accessibilità.

Potreste decidere di utilizzare queste funzionalità proprio in occasione dei nuovi saldi settimanali, per trovare più facilmente i vostri nuovi giochi preferiti su Xbox Series X.

La casa di Redmond ci anticipa anche che è in arrivo un nuovo firmware per i controller Xbox: l'obiettivo è quello di risolvere un bug per risolvere il battery drain su dispositivi con una batteria integrata, come i controller Elite Series 2 o il controller Adaptive, e di risolvere anche un errore che poteva causare la disconnessione se utilizzati con le cuffie con risoluzione in 4K a 120hz e con VRR attivo.

Infine viene segnalata una piccola novità per gli utenti iscritti a Xbox Game Pass: adesso le missioni da completare dovrebbero essere più semplici da individuare nell'apposita sezione dedicata a Microsoft Rewards. Non possiamo dunque che consigliarvi di tenere d'occhio le vostre console e prepararvi alle novità imminenti di maggio.

Nel frattempo, ricordiamo che l'ultima esclusiva Xbox si è rivelata piuttosto deludente: Redfall è diventato addirittura il peggiore gioco Xbox Series X dell'anno, secondo il noto aggregatore Metacritic.

Tuttavia, il "flop" non sembra aver frenato la sua popolarità su console, complice anche e soprattutto l'inclusione al day-one su Xbox Game Pass.