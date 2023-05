Xbox Store, nuovi sconti fino al 90% con i saldi "next-gen": ecco i migliori

Da questo momento sono ufficialmente disponibili i nuovi sconti settimanali di Xbox Store: come ogni martedì, la selezione di offerte si è appositamente rinnovata per proporre nuovi imperdibili affari agli utenti.

I saldi dello store sono ormai diventati un appuntamento imprescindibile per i fan che possiedono Xbox Series X (la trovate su Amazon) o Series S: questa settimana potrete trovare titoli scontati fino al 90% grazie a tante nuove promozioni, inclusi i saldi "next-gen".

Si tratta insomma di tutti quei prodotti ottimizzati per funzionare al meglio sulle console di ultima generazione: uno dei tanti esempi che vogliamo segnalarvi è Cyberpunk 2077, disponibile al 50% di sconto.

I nuovi saldi settimanali si rivelano inoltre particolarmente interessanti per i fan dei giochi di corsa, grazie ai saldi su produzioni pubblicate da Xbox Game Studios e alle promozioni appositamente dedicate a questo genere: per esempio potrete trovare il bundle con le edizioni Premium di Forza Horizon 4 e 5 al 67% di sconto, mentre i fan di Motocross potrebbero voler dare un'occhiata a MXGP2, disponibile a solo 1,49€ grazie allo sconto del 90%.

Naturalmente quelle che vi abbiamo citato fino ad ora sono soltanto poche delle numerose offerte disponibili: di seguito vi segnaleremo i migliori sconti disponibili su Xbox Store, ma potete consultare la lista completa al seguente indirizzo:

Assassin's Creed Valhalla Complete Edition — Sconto del 70%

— Sconto del 70% Battlefield 2042 — Sconto del 70%

— Sconto del 70% Blue Dragon — Sconto del 75%

— Sconto del 75% Crash Bandicoot 4 It's About Time — Sconto del 67%

— Sconto del 67% Cyberpunk 2077 — Sconto del 50%

— Sconto del 50% Devil May Cry 5 Special Edition — Sconto del 50%

— Sconto del 50% Diablo II: Resurrected — Sconto del 67%

— Sconto del 67% Dragon Ball Z: Kakarot Legendary Edition — Sconto del 50%

— Sconto del 50% Far Cry 6 Game of the Year Edition — Sconto del 70%

— Sconto del 70% FIFA 23 (Xbox Series X|S) — Sconto del 60%

— Sconto del 60% Forza Horizon 4 + 5 Premium Editions Bundle — Sconto del 67%

— Sconto del 67% Gotham Knights — Sconto del 67%

— Sconto del 67% Grand Theft Auto V (Xbox Series X|S) — Sconto del 50%

— Sconto del 50% Marvel's Midnight Suns Legendary Edition — Sconto del 50%

— Sconto del 50% MXGP2 — Sconto del 90%

— Sconto del 90% NBA 2K23 (Xbox Series X|S) — Sconto dell'80%

— Sconto dell'80% One Piece Odyssey — Sconto del 30%

— Sconto del 30% Red Dead Redemption 2 — Sconto del 67%

— Sconto del 67% Resident Evil Village — Sconto del 50%

— Sconto del 50% Sonic Frontiers Digital Deluxe Edition — Sconto del 40%

Restando in tema di sconti a tema Xbox, c'è un'ottima notizia in arrivo per gli utenti su console next-gen: è stato infatti annunciato un taglio di prezzo per le espansioni di memoria.

La casa di Redmond sta naturalmente lavorando al futuro, di cui avremo interessanti anticipazioni nel prossimo showcase: Phil Spencer ha infatti garantito che vedremo giochi mai visti e aggiornamenti su titoli di cui non si sente parlare da troppo tempo.

Ma Microsoft è anche pronta a combattere una dura battaglia contro la CMA per l'acquisizione di Activision Blizzard: sebbene sia pronta a fare tutto il possibile, Spencer ha comunque assicurato i fan che l'operazione di mercato «non è l'intera strategia di Xbox».