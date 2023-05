Redfall è partito forte su Xbox, nonostante l'accoglienza negativa

Redfall, la sfortunata esclusiva Xbox di Arkane, nel corso delle ultime giornate ha continuato a ricevere recensioni negative da parte di critica e pubblico.

La produzione avrebbe dovuto essere un must buy di Xbox Game Studios e del servizio in abbonamento Xbox Game Pass (lo trovate su Amazon), ma sfortunatamente il lancio non è stato dei migliori.

Del resto, lo sparatutto Arkane è diventato il peggior gioco su Steam dello studio, un traguardo non proprio lusinghiero.

Ora, dopo che nelle scorse ore la media su Metacritic si è abbassata ulteriormente, arriva ora una notizia che lascia piuttosto sorpresi.

Come riportato anche da GamesRadar, Redfall sembra aver avuto una partenza tutto sommato positiva sulle console Xbox, nonostante l'accoglienza mediocre.

True Achievements riporta infatti che lo shooter Arkane è il secondo gioco Xbox più venduto del 2023, dietro solo ad Atomic Heart.

Ma non solo: Redfall sarebbe anche il terzo gioco più grande sui sistemi Xbox in termini di tempo di gioco puro, collocandosi dietro a Fortnite e Call of Duty: Modern Warfare 2.

Ricordiamo che Redfall ha avuto il vantaggio di essere lanciato attraverso il servizio di abbonamento Xbox Game Pass, il quale ha senza dubbio aiutato.

Nonostante il passaparola negativo, quindi, gli utenti Xbox sarebbero stati abbastanza incuriositi da dare una possibilità all'ultima fatica di Arkane.

Il boss Phil Spencer aveva in ogni caso commentato i feedback negativi ottenuti dall'ultima produzione Arkane, sottolineando anche di essere «arrabbiato con sé stesso» per non aver ottenuto i risultati sperati.

La speranza è che si sia trattato solo di un semplice incidente di percorso che non si ripeterà con le prossime esclusive, sebbene molti utenti hanno già iniziato a provare paura per Starfield.

Nella nostra recensione del gioco pubblicata solo alcuni giorni fa vi abbiamo in ogni caso spiegato che «non possiamo che dirci soddisfatti solo in parte da Redfall, che, pur mantenendo una traccia dell'inconfondibile gameplay made in Arkane, tenta sì di battere strade inesplorate ma nel farlo tradisce una certa paura di sbagliare.»