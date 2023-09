Xbox Series S ha "battuto" Series X, nonostante tutto

Dopo la fuga di notizie su un nuovo modello di Xbox in uscita nel 2024, sembra proprio che Xbox Series S sia ormai "condannata".

La casa di Redmond avrebbe infatti in mente un redesign della sua Xbox Series X (che trovate su Amazon), proponendo un modello con un aspetto cilindrico e con una capienza da 2TB (nota anche come "Brooklyn").

Il nuovo modello - atteso pare durante il prossimo anno - sarebbe pensato anzitutto per soppiantare in un certo qual senso la vecchia Series S.

Sebbene ciò porterebbe Series S alla "morte", sembra proprio che la console minore sia ora come ora decisamente più amata rispetto a Series X.

Come riportato da GamesIndustry, infatti, la Xbox Series S è più popolare della Xbox Series X, come dimostrano i dati interni di Microsoft.

Secondo un documento redatto e trapelato dalla FTC, il 74,8% dei possessori di Xbox Series possiede la Series S, mentre il 25,1% ha in casa una Series X.

I dati dei consumatori sono stati scovati in un documento che mostra i risultati di Xbox per i mese di aprile 2022. Non è chiaro se questi numeri provengano da risultati mensili, trimestrali o annuali, ma i dati potrebbero essere uno dei motivi per cui Microsoft starebbe cercando di eliminare l'unità disco dall'aggiornamento della Xbox Series X previsto per il prossimo anno.

Microsoft sta anche pianificando un aggiornamento della Series S, che offrirà uno storage da 1 TB con Wi-Fi più veloce e consumi ridotti allo stesso prezzo dell'attuale modello base.

E se Brooklin è descritta come un aggiornamento della Xbox Series X di metà generazione, a quanto pare i fan non sono del tutto convinti del design della console.

In attesa di avere ulteriori notizie sul futuro delle console targate Xbox, vi segnaliamo che sono stati da pochi giorni confermati i nuovi giochi di settembre (e dei primi di ottobre) di Game Pass.