Xbox starebbe silenziosamente "uccidendo" una sua console

La Xbox Series S potrebbe essere in via di estinzione, dopo la fuga di notizie su un nuovo modello di Xbox in uscita nel 2024.

Pare infatti che la casa di Redmond abbia in mente un redesign della sua Xbox Series X (la trovate su Amazon), proponendo un modello con un aspetto cilindrico e con una capienza da 2TB.

Il nuovo modello di console dovrebbe quindi arrivare entro e non oltre il prossimo anno, ma a quanto pare ciò "condannerebbe" la vecchia Series S.

Sebbene la Series S sia stata apprezzata come scelta ideale per i giocatori con un budget limitato, non è mai stata all'altezza della potenza della Series X, tanto che il suo destino sembra ormai segnato (via GamingBible).

Questa sembrerebbe essere la direzione intrapresa da Microsoft: se i giocatori vogliono giocare ai titoli più recenti come Starfield, Baldur's Gate 3 e il prossimo The Elder Scrolls 6 con tutte le caratteristiche dell'hardware current-gen, avranno a disposizione un'opzione economica che non sacrifica le prestazioni come la Xbox Series S.

Ciò è anche una buona notizia per gli sviluppatori, dato che Baldur's Gate 3 è stato ritardato sulle piattaforme Xbox a causa di problemi nel far funzionare il gioco su Series S.

La Series S alla fine è sempre stata destinata a rimanere indietro rispetto alle altre console. Sì, probabilmente sarà supportata ancora per qualche anno, soprattutto per coloro che vogliono solo un sistema da gioco "decente", ma a quanto pare il suo ciclo di vita sarà piuttosto breve.

Ricordiamo che tramite lo stesso leak abbiamo anche appreso quando dovrebbero uscire le console di prossima generazione: pare che i successori di Xbox Series X|S siano previsti per il 2028.

Dai leak è stato inoltre ribadito ancora una volta che The Elder Scrolls 6 non dovrebbe uscire su PS5: l'uscita è prevista soltanto sulle console Xbox e PC.

In attesa di avere ulteriori notizie su queste clamorose anticipazioni, vi segnaliamo che sono stati confermati i nuovi giochi di settembre di Game Pass.