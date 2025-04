Xbox regala gift card per i saldi di primavera (ma c'è un problema)

Microsoft sorprende alcuni utenti Xbox con carte regalo gratuite in concomitanza con i saldi primaverili 2025.

Una mossa strategica che sta creando discussione nella community dei videogiocatori, con numerose segnalazioni di accrediti che variano dai 5 ai 10 dollari comparsi nelle caselle di posta elettronica degli abbonati a Xbox Game Pass (che trovate su Amazon).

La promozione, apparentemente limitata e distribuita secondo criteri non chiaramente dichiarati dall'azienda, sembra essere principalmente concentrata sul mercato statunitense, lasciando molti appassionati di altre regioni in attesa di verificare se l'iniziativa verrà estesa anche internazionalmente (Italia inclusa).

I saldi primaverili di Xbox hanno ufficialmente preso il via questa settimana con oltre mille titoli in promozione, ma Microsoft ha deciso di rendere l'occasione ancora più speciale per una selezione di utenti.

Su Reddit sono comparse diverse testimonianze di giocatori che hanno ricevuto notifiche di accrediti gratuiti sul proprio account, utilizzabili per acquisti all'interno del Microsoft Store.

Questi bonus sembrano essere stati distribuiti in modo selettivo e, secondo alcune testimonianze, privilegiando account meno attivi o secondari.

Diversi commenti sul thread evidenziano come molti abbiano ricevuto la notifica dopo aver effettuato l'accesso a profili secondari o account utilizzati meno frequentemente, suggerendo un approccio strategico da parte dell'azienda per riattivare l'engagement degli utenti dormienti.

Interessante notare come questa iniziativa sia stata implementata senza annunci ufficiali preventivi, creando un effetto sorpresa che ha amplificato il passaparola sui social.

Gli utenti che hanno ricevuto il messaggio di accredito si sono trovati con un inaspettato incentivo a esplorare il catalogo dei saldi primaverili, dove i titoli scontati spaziano dai blockbuster più recenti a gemme del passato altrettanto conosciute.

