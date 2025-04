Anche i classici Xbox in offerta con gli sconti di primavera

La primavera riporta in vita i classici che hanno fatto la storia delle prime due console Microsoft. Svelati finalmente i dettagli completi degli sconti primaverili Xbox 2025, una tradizione attesa da migliaia di giocatori che rappresenta l'occasione perfetta per riscoprire gemme del passato a prezzi accessibili.

La promozione, che durerà fino alla fine del mese di aprile, include una ricca selezione di titoli indimenticabili delle ere Xbox originale e Xbox 360, tutti giocabili sulle console moderne grazie alla retrocompatibilità.

L'offerta spazia da RPG iconici come Lost Odyssey e Blue Dragon a capolavori d'azione come Ninja Gaiden Black, passando per avventure narrative del calibro di Alan Wake.

Molti di questi giochi, nonostante appartengano a generazioni precedenti, conservano un fascino unico che li rende ancora oggi esperienze imperdibili, sia per i nostalgici che per i curiosi che vogliono esplorare le origini di serie celebri.

Tra le offerte più interessanti figura Red Dead Redemption, il capolavoro western di Rockstar Games, disponibile con uno sconto del 30% (avvistabile fisico su Amazon).

Gli appassionati di GDR troveranno pane per i loro denti con la trilogia originale di Fable, scontata del 60%, insieme ai classici di BioWare Dragon Age: Origins e Dragon Age 2, entrambi proposti a un quarto del prezzo originale.

Non manca Fallout: New Vegas, considerato da molti il miglior capitolo moderno della serie post-apocalittica, disponibile a metà prezzo.

Per gli amanti dei platform e dei giochi più sperimentali, la collezione include perle come Psychonauts (80% di sconto), BattleBlock Theater (75%) e Super Meat Boy (70%), titoli che hanno lasciato un'impronta indelebile nel panorama indie.

Non mancano rarità come Blinx: The Time Sweeper e Crimson Skies: High Road to Revenge, entrambi con il 50% di sconto, titoli che rappresentano quel periodo sperimentale della prima Xbox quando Microsoft stava ancora cercando la propria identità nel mercato.

Gli appassionati di giochi giapponesi potranno approfittare degli sconti su titoli come Ikaruga e Radiant Silvergun (entrambi al 50%), shoot'em up leggendari creati dagli sviluppatori di Treasure, o la serie Ninja Gaiden di Team Ninja, con tutti e tre i capitoli principali disponibili a metà prezzo.

Anche Metal Gear Rising: Revengeance, lo spin-off action della celebre serie di Kojima, è presente con uno sconto del 40%.

Tra le curiosità, vale la pena segnalare Fuzion Frenzy, uno dei titoli di lancio della Xbox originale, che con il suo party game a base di minigiochi rappresenta un perfetto esempio del tentativo di Microsoft di creare esperienze sociali sulla sua prima console, ora disponibile con uno sconto del 70%.

Per chi desidera esplorare questi classici, è importante ricordare che tutti i titoli elencati sono giocabili sulle console Xbox moderne grazie alla funzione di retrocompatibilità.

La maggior parte di questi giochi può essere acquistata direttamente dallo store digitale Xbox, ma è consigliabile verificare prima la propria libreria, poiché alcuni titoli potrebbero essere stati inclusi in passato nelle offerte di Xbox Game Pass o Games with Gold.