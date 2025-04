Pirati e basket nei giochi gratis del weekend Xbox

La caccia ai pirati digitali e i canestri virtuali si aprono agli abbonati Xbox per un fine settimana di esplorazione gratuita.

Microsoft ha ufficialmente lanciato la nuova edizione dei Free Play Days, l'iniziativa che permette ai possessori delle console di ultima generazione di immergersi in titoli selezionati senza spendere un centesimo, ma solo se abbonati a Game Pass (se non lo siete, usate Amazon).

Questa volta sotto i riflettori troviamo due produzioni di peso che rappresentano mondi agli antipodi: l'avventura piratesca di Ubisoft, Skull and Bones, e la simulazione cestistica più recente con NBA 2K25.

Chi possiede un abbonamento a Xbox Game Pass Core, Standard o Ultimate potrà scaricare entrambi i titoli e giocarci liberamente fino a domenica 20 aprile.

Un'opportunità ghiotta per testare con mano due giochi di generi completamente diversi prima di un eventuale acquisto, soprattutto considerando che entrambi beneficiano attualmente di sostanziosi sconti grazie ai saldi primaverili in corso sullo store digitale di Microsoft.

L'accesso ai giochi gratuiti del weekend è estremamente semplice: basta cercare il titolo desiderato nello store Xbox, premere il pulsante "Installa, Incluso con Game Pass" o "Prova gratuita" e prepararsi all'avventura.

Un processo immediato che permette di saltare direttamente nell'azione senza complicazioni o passaggi aggiuntivi.

L'iniziativa Free Play Days si inserisce nella più ampia strategia di Microsoft per rendere il proprio ecosistema Xbox sempre più attraente, specialmente in un periodo in cui i saldi primaverili offrono centinaia di giochi a prezzi ridotti.

Una combinazione che permette agli utenti di provare gratuitamente alcuni titoli e, nel caso rimanessero colpiti, acquistarli a un prezzo vantaggioso per continuare l'avventura anche dopo la fine del weekend.

Per chi è alla ricerca di nuove esperienze senza impegno economico immediato, anche questa edizione di Free Play Days rappresenta un'ottima occasione per espandere i propri orizzonti, che si tratti di solcare i mari in cerca di tesori o di inseguire la gloria sui parquet della NBA.