Xbox ha dominato il PlayStation Store anche a maggio

Xbox ha recentemente deciso di rendere alcuni suoi giochi multipiattaforma e a quanto pare la scelta sta continuando a dare i frutti sperati.

Molti titoli esclusivi Xbox sono infatti apparsi anche per console PS5 (che trovate su Amazon), oltre che su Nintendo Switch.

Uno di questi è stato Sea of Thieves, il più grande successo di Rare con oltre 40 milioni di giocatori (non che prima se la passasse così male, in ogni caso).

Come previsto, il titolo è andato alla grande anche su PS5, diventando il più venduto negli Stati Uniti e nell'Unione Europea subito dopo il lancio ad aprile.

Ora, sempre Sea of Thieves ha raggiunto la vetta delle classifiche di vendita di PlayStation per il secondo mese, diventando il gioco per PS5 più venduto a maggio (via Tech4Gamers).

La strategia di Xbox per le terze parti sta continuando a dare risultati, visto che i giochi Xbox hanno regnato sovrani nella classifica dei giochi più venduti da PlayStation nell'ultimo mese.

Se ad aprile Sea of Thieves si era piazzato al terzo posto, il mese scorso è balzato in testa alla classifica, battendo molte uscite recenti come Stellar Blade e Helldivers 2.

È stato anche il gioco più venduto in Europa, battendo titoli iconici come GTA 5, che ha conquistato il secondo posto.

L'aspetto interessante è il numero di titoli Xbox presenti nella classifica dei più venduti: tra Modern Warfare 3, Minecraft, Fallout 4, Sea of Thieves, Grounded e altri ancora, la lista è dominata da titoli first-party per Xbox.

Nel complesso, si tratta di una vittoria per Xbox. Sebbene molti dubitassero di questa strategia quando è stata annunciata, i fan stanno iniziando a comprendere la visione di Microsoft, a quanto pare destinata ad espandersi ancora (qualcuno ha forse detto Halo?).

Anche PlayStation sta allentando la sua posizione sulle esclusive: l'imminente LEGO Horizon Adventures è infatti in arrivo anche su Nintendo Switch e Sony ha persino espresso il suo interesse per la presenza di Aloy in Smash Bros..