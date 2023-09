Xbox ha appena annunciato... una carta di credito Mastercard

Xbox Mastercard è la nuova iniziativa di Microsoft per i suoi videogiocatori e, come è facile immaginare, si tratta di una carta di credito.

Adatta per comprare soprattutto videogiochi di Xbox, anche su Amazon come Starfield, con una serie di bonus dedicati ai giocatori.

Potrete quindi dare un supporto alla tesi che il titolo Bethesda funzioni anche in versione fisica, come dimostrano le vendite, con questa iniziativa dedicata.

L'annuncio arriva ovviamente da Xbox Wire, che spiega tutti i dettagli delle speciali Xbox Mastercard.

In collaborazione con la Barclays US Consumer Bank, uno dei principali emittenti di carte di credito in cobranding negli Stati Uniti, con la carta di credito Xbox Mastercard, i giocatori possono guadagnare punti con gli acquisti giornalieri da riscattare su giochi e componenti aggiuntivi.

Con questa speciale carta, i giocatori possono guadagnare punti per ogni dollaro speso per acquisti, compresi anche acquisti in piattaforme come Netflix e Disney+ e anche servizi di delivery tra gli altri.

Inoltre i titolari avranno a disposizione tre mesi di Xbox Game Pass Ultimate, una serie di protezioni antifrode e bonus economici di vario tipo, e sarà chiaramente personalizzabile dal punto di vista estetico.

Xbox Mastercard sarà disponibile esclusivamente per gli Xbox Insider negli USA a partire dal 21 settembre.

Al momento non sappiamo se la speciale carta di credito arriverà anche dalle nostre parti. Ma, visto che è coinvolta Barclays, è difficile che Xbox possa replicare l'iniziativa anche per l'Italia.

Nel frattempo dalle nostre parti i fan possono godersi Xbox Game Pass come sempre, con i giochi gratis di novembre che sono stati già confermati in arrivo nel catalogo. Mentre altri verranno annunciati in un prossimo evento, con una lista di giochi asiatici che finiranno all'interno del sempre più ampio catalogo.