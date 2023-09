Xbox Game Pass, confermato il primo gioco gratis di novembre

Il mese di novembre appare già promettente per i fan iscritti a Xbox Game Pass: nelle scorse ore è stata infatti confermata l'uscita al day-one di un nuovo gioco gratis che, salvo sorprese, dovrebbe essere anche il primo disponibile nel mese numero 11 dell'anno.

Il servizio in abbonamento di casa Microsoft (lo trovate su Amazon) continua a proporre ai suoi utenti non solo gli ultimi tripla-A al day one — come il recentissimo Starfield — ma anche numerose produzioni di terze parti e indipendenti molto interessanti.

Dopo aver già confermato l'arrivo di un simulatore strategico al day-one, da novembre potremo accogliere al day-one anche PlateUp, un "delizioso" roguelite fino a 4 giocatori in cui si dovrà impegnare per gestire al meglio un folle ristorante.

Come segnalato da Pure Xbox, l'uscita di questo titolo su Game Pass era già stata annunciata in precedenza, ma adesso sappiamo che il titolo in questione sarà disponibile dal 2 novembre: in altre parole, sarà uno dei titoli di lancio per il mese del servizio in abbonamento.

Se siete curiosi di scoprirne di più, di seguito vi lasciamo al trailer di annuncio ufficiale rilasciato da Yogscast, publisher di questo titolo che sembra richiamare molto le folli sfide in cucina di Overcooked.

Annunciato inizialmente per il mese di ottobre, gli sviluppatori hanno dunque deciso di prendersi un po' di tempo in più, probabilmente per non occupare ulteriormente un mese che, se date un'occhiata alla nostra lista, è già fin troppo piena di videogiochi importanti.

Ma il mese di novembre potrebbe regalare agli utenti iscritti a Xbox Game Pass anche una nuova uscita molto importante per gli amanti del calcio: stando alle ultime indiscrezioni, anche Football Manager 2024 dovrebbe essere disponibile gratis.

E gli annunci non sono ancora finiti: Microsoft ha confermato che parteciperà al Tokyo Game Show 2023 con un evento dedicato, in cui saranno svelati nuovi giochi gratis in arrivo.