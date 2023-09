Xbox Game Pass, nuovi giochi gratis saranno annunciati in un prossimo evento

Se non vi bastano i giochi gratis e Starfield su Xbox Game Pass, molto presto Microsoft annuncerà altri giochi gratis che enteranno nel catalogo.

L'abbonamento per console e PC, a cui potete aderire anche tramite Amazon, continua ad essere sempre più corposo ad ogni mese che passa.

Nonostante, come sempre, all'interno di Xbox Game Pass ci sia la solita rotazione per cui alcuni videogiochi lasciano l'abbonamento con una cadenza rituale. Come quelli che a metà settembre lasceranno il catalogo e che dovrete recuperare in fretta, se volete.

Ma se settembre ha già la sua bella lista di titoli da tenere in considerazione (li trovate qui), Xbox non ha deciso di fermarsi con gli annunci.

E li farà ad un prossimo evento, ovvero il Tokyo Game Show 2023. Un evento che si prepara a fare grandi cose nell'annata in cui l'E3 non c'è stato per l'ennesima volta, anche in ambito Xbox.

Come riporta VGC, infatti, Microsoft rivelerà nuovi giochi gratis in arrivo all'interno di Xbox Game Pass.

«I giocatori possono aspettarsi di ricevere aggiornamenti sui progressi da Xbox e Bethesda Softworks e vedere una collezione di giochi dalla creatività differente da creatori prevalentemente situati in Giappone e in tutta l'Asia», ha affermato Jerret West, responsabile marketing di Xbox.

L'evento digitale verrà trasmesso sul canale YouTube del Tokyo Game Show, oltre che su quello Xbox, alle 11:00 italiane del 21 settembre.

In questo contesto, afferma West, si parlerà anche di «nuovi entusiasmanti giochi in arrivo su Xbox Game Pass, che continua a crescere con ottimi contenuti da parte di team di tutta l'Asia», per citare il membro di Xbox.

Nel frattempo, visto che si avvicina il weekend, ricordatevi anche di dare un'occhiata ai giochi gratis di Xbox.

Mentre Xbox Game Pass è stato sicuramente un traino per Starfield, che proprio stamattina ha annunciato dei numeri record per l'intera storia di Bethesda.