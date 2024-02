Xbox Game Pass, un JRPG gratis ci dirà addio a fine febbraio

In attesa del consueto comunicato ufficiale di casa Microsoft, le applicazioni ufficiali di Xbox Game Pass si sono già aggiornate per far sapere ai propri utenti quali giochi gratis recuperare entro la fine del mese.

Come gli appassionati ben sapranno, il servizio in abbonamento (che trovate anche su Amazon) si aggiorna continuamente con nuove produzioni da scaricare gratuitamente, ma che spesso non resteranno disponibili per sempre: ogni metà e fine mese ci sono infatti dei "refresh" con conseguenti addii dal servizio.

Advertisement

Fortunatamente, questa volta ci dirà addio soltanto un gioco gratis alla fine di febbraio, ma si tratta anche di una produzione particolarmente interessante: si tratta di Soul Hackers 2, spin-off di Shin Megami Tensei sviluppato da Atlus.

Un JRPG che presenta tutte le meccaniche di combattimento che gli appassionati dei videogiochi di casa Atlus hanno imparato ad apprezzare e che è in grado di offrire almeno 30 ore di divertimento.

Come vi ha raccontato il nostro Gianluca Arena nella recensione dedicata, gli elementi più positivi di Soul Hackers 2 sono indubbiamente proprio il gameplay e la storia, anche se il design dei dungeon non si era rivelato particolarmente convincente.

In ogni caso, si tratta indubbiamente di un'avventura che gli utenti iscritti a Xbox Game Pass non dovrebbero lasciarsi scappare entro l'1 marzo 2024, giornata in cui è stata programmata la rimozione dal servizio in abbonamento.

Ricordiamo che potete scaricarlo sia sulle vostre console Xbox che su PC, in base alle vostre preferenze di gioco: dato che si tratta di una produzione particolarmente longeva, non possiamo che consigliarvi di scaricarlo e provarlo subito prima che possa essere troppo tardi per concludere l'avventura.

Qualora vogliate comunque conservarlo nel vostro catalogo, segnaliamo che è attualmente disponibile in offerta su Xbox Store a soli 17,99€, con un risparmio di ben 42 euro.

Restando in tema di JRPG gratuiti su Xbox Game Pass, ricordiamo che tra pochi giorni potrete recuperare anche l'ultimo capitolo della saga Tales Of, senza costi aggiuntivi.