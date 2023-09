Xbox Game Pass, tutti i giochi gratis confermati al Tokyo Game Show 2023

Da pochi istanti si è ufficialmente concluso lo show ufficiale di Xbox per il Tokyo Game Show 2023, particolarmente interessante non solo per i fan giapponesi, ma anche per tutti gli utenti iscritti a Game Pass.

Come era stato infatti promesso dalla casa di Redmond, sono state annunciate diverse novità interessanti in arrivo per il servizio in abbonamento (lo trovate su Amazon), molte delle quali saranno disponibili già al day one.

C'è stato spazio naturalmente per alcuni approfondimenti dedicati a giochi già confermati, come Persona 5 Tactica, Persona 3 Reload e diverse esclusive Xbox Game Studios, ma l'evento ci ha svelato diverse novità inattese per gli abbonati.

Senza ulteriori indugi, vi sveliamo tutti i nuovi annunci dedicati ai giochi gratis in arrivo su Game Pass al Tokyo Game Show 2023:

Xbox Game Pass: giochi gratis confermati al Tokyo Game Show

Phoenix Wright: Ace Attorney Trilogy - 26 settembre

- 26 settembre Mineko's Night Market - 26 ottobre

- 26 ottobre Like a Dragon Gaiden: The Man Who Erased His Name - 11 settembre

- 11 settembre Like a Dragon: Ishin! - 2023

- 2023 Eiyuden Chronicle: Hundred Heroes - 23 aprile 2024

Ovviamente durante lo show c'è stato spazio anche per tanti altri titoli: presto sulle nostre pagine troverete anche un recap completo con tutte le novità più interessanti.

Per il momento, vi ricordiamo che già da oggi troverete un nuovo grande omaggio al day one: Payday 3 sarà infatti disponibile gratis fin dal day one.

Inoltre, nelle scorse giornate è stato reso disponibile anche il sorprendente Lies of P, il soulslike ispirato a Bloodborne con Pinocchio protagonista: se siete curiosi di scoprirne di più, vi lasciamo alla nostra recensione dedicata.

Tornando invece in tema Game Pass, siete curiosi di scoprire quanto può costare portare un gioco gratis sul servizio in abbonamento? Lo ha svelato il mega leak che ha coinvolto Xbox nelle scorse giornate, con tanto di cifre importanti.