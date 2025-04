Xbox Game Pass svela un nuovo gioco gratis in arrivo ad aprile

Gli utenti iscritti a Xbox Game Pass Ultimate potranno godersi a sorpresa un gioco gratis aggiuntivo ad aprile 2025, grazie a un nuovo aggiornamento del catalogo di EA Play.

Sembra proprio che la line-up iniziale di aprile 2025 per il servizio in abbonamento non fosse affatto completa: dopo l'annuncio del ritorno di GTA 5, scopriamo infatti che presto farà il suo esordio un altro big sportivo.

Si tratta di NHL 25, l'ultimo capitolo delle simulazione sportive di hockey su ghiaccio di EA Sports, basato sulla celebre competizione professionistica per squadre provenienti dagli Stati Uniti e dal Canada.

Come segnalato da Pure Xbox, l'annuncio è arrivato in maniera inaspettata tramite un post dell'account social ufficiale di Xbox Canada, che conferma l'arrivo del simulatore di hockey per il prossimo 10 aprile.

Trattandosi di un aggiornamento per il catalogo di EA Play, NHL 25 sarà giocabile esclusivamente per gli utenti iscritti a Xbox Game Pass Ultimate (lo trovate su Amazon): il titolo sarà inoltre scaricabile solo sulle console Xbox Series X|S, dato che non ne è mai stata rilasciata un'edizione PC.

È probabile che venga anche introdotta un'edizione Cloud, anche se attualmente non è ancora arrivata alcuna conferma ufficiale in tal senso: tenete dunque d'occhio il vostro calendario per provare l'hockey su ghiaccio secondo EA Sports.

Colgo l'occasione per ricordarvi anche che è già stata annunciata la lista di giochi gratis che lascerà Xbox Game Pass: provate questi 7 titoli prima che sia troppo tardi.