7 giochi gratis lasciano Xbox Game Pass a metà aprile 2025

Le applicazioni ufficiali di Xbox Game Pass si sono aggiornate pochi istanti fa, confermandoci tutti i giochi gratuiti pronti a lasciare il servizio in abbonamento a metà mese.

Il nuovo refresh ci svela che dovremo rinunciare a ben 7 giochi gratuiti a partire dal 15 aprile, come parte della consueta prima ondata di addii: ulteriori rimozioni sono previste per la fine del mese, anche se ovviamente le scopriremo solo tra poche settimane.

Naturalmente vi invito a consultare con attenzione la lista completa degli addii a Xbox Game Pass, che ho compilato per voi dopo aver verificato con mano le ultime aggiunte:

Xbox Game Pass: giochi gratis rimossi dal 15 aprile 2025

Botany Manor

Coral Island

Harold Halibut

Homestead Arcana

Kona

Orcs Must Die! 3

Turbo Golf Racing

Anche se questa volta non ci sono dei veri e propri big, la lista include diverse produzioni indie decisamente interessanti: voglio segnalarvi in particolar modo Harold Halibut, un'avventura narrativa creata interamente in stop-motion e con un umorismo in grado anche di far riflettere i suoi utenti. Se volete saperne di più, vi lascio alla recensione della nostra Pia Colucci.

Molto interessanti anche il terzo capitolo di Orcs Must Die e Botany Manor, quest'ultimo adatto per chi cerca un'esperienza più rilassante e diversa dal solito.

Segnalo che Coral Island e Kona sono disponibili solo sulle console Xbox, mentre tutti gli altri titoli in catalogo possono essere giocati anche su PC. Inoltre, per tutti e 7 i titoli della raccolta potrete approfittare di una versione in Cloud, ma solo se siete iscritti a Game Pass Ultimate (lo trovate su Amazon).

Nelle prossime ore dovrebbe arrivare anche l'annuncio ufficiale con i giochi gratis in arrivo per la prima metà di aprile su Xbox Game Pass: come sempre vi terremo aggiornati sulle nostre pagine non appena ne sapremo di più al riguardo.

Nel frattempo, posso anticiparvi già da questo momento di tenere d'occhio l'8 aprile per il primo omaggio al day-one confermato: vediamo tutti i titoli che sono già stati svelati per il prossimo mese.