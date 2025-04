GTA 5 di nuovo gratis su Game Pass, è ufficiale!

Il ritorno di GTA 5 nel catalogo di Game Pass sta per regalare nuove emozioni ai giocatori che sentono la mancanza delle strade caotiche di Los Santos.

Dopo averlo anticipato qualche ora fa, adesso è arrivata la conferma tramite Xbox per tutti i fan del titolo Rockstar.

Dal 15 aprile, il popolare titolo di Rockstar Games sarà nuovamente disponibile gratis per gli abbonati al servizio di Microsoft, con una novità particolarmente attesa dagli utenti PC.

Per la prima volta, infatti, gli abbonati a PC Game Pass potranno accedere alla versione Enhanced del gioco, che include numerose funzionalità aggiornate e contenuti esclusivi che hanno caratterizzato le edizioni più recenti del titolo.

La versione Enhanced rappresenta un notevole passo avanti rispetto all'edizione originale del gioco. Gli abbonati a PC Game Pass avranno accesso a una serie di contenuti esclusivi, tra cui i veicoli e le modifiche speciali di Hao's Special Works, le innovative vernici cangianti Chameleon Paints, e numerose altre novità che arricchiscono l'esperienza di gioco sia in single player che nell'apprezzata modalità online.

Un aspetto importante da considerare per chi intende giocare in modalità online riguarda la compatibilità tra le diverse edizioni. Per poter giocare insieme, tutti i membri di una squadra dovranno utilizzare la stessa edizione del gioco. Fortunatamente, gli abbonati a Game Pass Ultimate e Game Pass Standard hanno accesso a tutte le edizioni console e PC, permettendo loro di scaricare la versione appropriata per giocare con i propri amici.

Indipendentemente dalla versione che si sceglierà di giocare, tutti gli utenti avranno accesso all'ultimo aggiornamento intitolato "Oscar Guzman Flies Again". Questo contenuto introduce una serie di missioni incentrate sul traffico d'armi e consente ai giocatori di prendere il controllo dell'hangar McKenzie Field a Grapeseed, aprendo nuove prospettive di gioco sui cieli di Los Santos.

