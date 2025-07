Dovevo fare l'avvocato. E mi tocca sempre difendere chi nemmeno lo meriterebbe, vedi Apple, con tutti che "alzano sempre i prezzi", si, vallo a dire a me del 1992 che un mac lo pagavi 1000€, vedi le risate che mi faccio. O gli ultimi 3 iphone, usciti tutti allo stesso prezzo. Ma prendersela con loro, diciamocelo, è troppo semplice. Perché, perché sono aziende che in quanto tali, che bastarde, vogliono GUADAGNARE!!! BOOOOM! Chi l'avrebbe mai detto!

E ora, tornando in tema, è qualche anno che mi tocca difendere MS, e mai l'avrei pensato. Ho riscoperto Windows da poco, sia per lavoro che nella vita privata sono circondato da Apple.

Vediamo se riesco a spiegarmi. Che Game Pass non sia sostenibile, lo capisce anche un bambino di 5 anni. Ma anche uno di tre con problemi di sviluppo (mi scuso per l'immagine politically incorrect). Fai pagare 15 euro al mese X giochi che cadauno costano più dell'abbonamento. Da romano lo posso dire "grazie al cazzo"? (si possono scrivere le parolaccette? Sì, no? Dai, 2025...) Ma facciamo pace col cervello, o MS sta fallendo perché vende tre console rispetto a Sony, oppure fa milioni di abbonamenti a GamePass mettendo a rischio l'industria. Che poi scusate, Spotify, Apple Music e compagnia bella non sono forse la stessa cosa? No, cavolo, gli abbonamenti musicali sono peggio, perché il contenuto è abnorme! GamePass si basa sulla stessa logica di Netflix, ti attiro con due titoloni, ti fai l'abbonamento, poi sei talmente lobotomizzato che non ti rendi conto che non lo disattivi nemmeno quando ormai non hai più niente da vedere. E lo stesso vale per GamePass. Personalmente adesso lo riattiverei per Indiana Jones, Claire Obscure, Metaphor e forse, ma forse un altro titolo. Per poi disattivarlo nuovamente. Con tanto impegno, ma tanto (non dovrei dormire la notte), forse con un paio di mesi esaurirei i titoli di mio interesse, e con i 35€ ogni 3 mesi di GamePass dei keyshop mi sono giocato circa 200€ di contenuti. Ma io perché ho una Xbox Series X, che ha venduto poco! E in quanti hanno un PC abbastanza potente da sfruttare un abbonamento come il GP? Quindi, ricapitolando, è questo che sta distruggendo l'industria? Ma non penso proprio. Il vero nemico è che dovrebbero tutti copiare il business di Nintendo. Che tu mi dici "Assassin's Creed Shadows te lo metto 90€" e adesso, dopo 2 mesi? 3? Sta 45€, è una follia!

Quindi, ricapitolando, accendendo il cervello, non penso GP sia il problema, altrimenti MS non avrebbe licenziato tutta questa gente. Il problema è il mercato, il problema sono le steam keys a 60 centesimi, il problema è la qualità e la fruibilità di tanti titoli che non c'è più! E siamo noi che siamo cambiati, siamo noi che siamo apatici, che non ci va nemmeno più di giocare, ci pesa anche respirare, cosa che sappiamo fare, solo col telefono in mano.

