Xbox Game Pass punta ad avere numeri milionari in pochi anni

Xbox Game Pass è senza dubbio la strategia più importante di Microsoft nell'ambito gaming, e l'azienda ha evidentemente piani molto importanti con l'idea di raggiungere un totale di oltre 100 milioni di abbonati entro il 2030.

Il servizio in abbonamento è stato ovviamente anche al centro del recente mega leak di Xbox, che ha svelato molte informazioni anche confidenziali sulla piattaforma, tanto da aver preoccupato anche Phil Spencer visto che la colpa della fuga di notizie non è della FTC.

Tra queste informazioni ci sono anche le proiezioni per il futuro di Xbox Game Pass, che sono molto ottimistiche a quanto pare.

Nei prossimi 7 anni, Microsoft ritiene che Xbox Game Pass possa crescere in modo sostanziale: entro il 2030, infatti, si prevede che possa avere circa 110 milioni di abbonati.

Come mostrato nei documenti, il cloud dovrebbe essere un metodo di accesso sostanziale per gli abbonati a Game Pass. Sulla base delle diapositive, Xbox prevede che circa 32 milioni della sua base di abbonati Xbox Game Pass saranno "giocatori cloud-first" che giocano da una miriade di dispositivi tra cui smart TV, chiavette per streaming (tramite app), PC di fascia bassa, dispositivi elettronici e dispositivi mobili.

Le cifre sono delle stime basate su una presentazione trapelata dall'anno fiscale 2022, ovvero da luglio 2021 a giugno 2022. È probabile che le informazioni siano obsolete e potrebbero non riflettere le nuove previsioni di Microsoft in base a come è cambiato il mercato attuale dei videogiochi.

Sarà infatti interessante capire come gestirà Xbox le esclusive e i titoli all'interno dell'abbonamento, visto che a quanto pare costa davvero tanto portare un titolo in esclusiva all'interno dell'abbonamento, come svelato sempre dal solito leak.

