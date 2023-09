La FTC non ha colpe sul mega leak di Xbox: «La responsabile è Microsoft»

Contrariamente a quanto si credeva inizialmente, pare che la FTC non abbia ricoperto alcun ruolo nel mega leak che ha coinvolto Xbox, svelando centinaia di documenti riservati con conversazioni private e piani per il futuro della divisione gaming.

Ricordiamo che, in seguito alla causa in tribunale ancora aperta tra FTC e Microsoft, sono stati inviati dalla casa di Redmond numerosi documenti relativi al caso: tuttavia, tutto il materiale è stato reso pubblico senza le opportune censure di rito, rivelando così novità incredibili come una nuova Xbox Series X, un nuovo controller next-gen e tanto altro ancora.

Advertisement

Come riportato da Eurogamer.net, la Federal Trade Commission ci tiene però a sottolineare che non c'entra nulla con questo clamoroso errore, ma che la "colpa" vera e propria sarebbe... della stessa Microsoft.

«La FTC non è responsabile per aver caricato i piani di Microsoft per i suoi giochi e console sul sito web della corte. Microsoft è responsabile per l'errore di aver caricato tali documenti».

A dimostrazione della sua tesi, Douglas Farrar della FTC ha anche mostrato al pubblico una nuova ordinanza della corte in merito alla questione, dove anche il tribunale conferma che è stata la casa di Redmond ad aver accidentalmente fornito tale materiale senza censure opportune.

The judge just posted this order related to the accidental publication of Microsoft documents. pic.twitter.com/1nShLKrYbD — Douglas Farrar (@DouglasLFarrar) September 19, 2023

Insomma, si sarebbe trattato di un clamoroso autogoal da parte di Xbox: chiunque fosse responsabile della gestione di documenti così delicati ha evidentemente dimenticato di fornire per il lato pubblico una versione censurata adeguatamente, permettendo così a pubblico e stampa di scoprire segreti che, ovviamente, dovevano restare tali.

Di conseguenza, se non fosse stato per l'errore di qualcuno da parte del team di Microsoft stesso, la nuova Xbox Series X (trovate l'attuale modello v) e tanto altro non sarebbero mai emersi alla luce.

Una situazione che ha gettato nello sconforto lo stesso Phil Spencer, che ha ammesso quanto sia «dura» vedere il lavoro del proprio team pubblicizzato in tal modo.

Tuttavia, il capo di Xbox ha anche sottolineato che si tratta di documenti «vecchi» e che svelerà i veri piani futuri solo quando il team sarà pronto a farlo.