Xbox Game Pass potrebbe aver già svelato l'addio di altri 6 giochi gratis a giugno

Nelle scorse ore è arrivato un aggiornamento a sorpresa del catalogo di Xbox Game Pass, che potrebbe aver già svelato in anticipo quali saranno i giochi gratis che lasceranno il servizio alla fine del mese.

Come è ormai noto infatti, il servizio in abbonamento (lo trovate su Amazon) annuncia con almeno due settimane di anticipo i titoli gratuiti che non sarà più possibile giocare, rimuovendoli costantemente alla metà e alla fine di ogni mese.

Eppure, per un breve periodo l'apposita sezione dedicata non includeva soltanto i 6 giochi gratis già annunciati, ma addirittura dodici, salvo poi correggere l'errore poche ore più tardi (via TrueAchievements).

Il forte sospetto è che quelli fossero dunque i 6 titoli in uscita previsti per la fine del mese, ma che le rispettive app avrebbero segnalato ai fan con qualche settimana di anticipo.

Di seguito vi riporteremo la lista completa dei giochi gratis apparsi in uscita su Xbox Game Pass, anche se in seguito l'allarme è rientrato:

Among Us

Cricket 22

Generation Zero

Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder's Revenge

theHunter: Call of the Wild

Naraka: Bladepoint

Se fossero confermati, si tratterebbe di addii particolarmente significativi, soprattutto considerando il fenomeno Among Us e Shredder's Revenge, grande omaggio a Turtles in Time e ai picchiaduro arcade di una volta.

Per il momento non è arrivato alcun commento ufficiale da parte di Microsoft per chiarire cosa sia successo e non possiamo dunque sapere con certezza se effettivamente questi titoli lasceranno il catalogo alla fine del mese.

Tuttavia, la loro inclusione e successiva rimozione non può che far sorgere qualche sospetto: in attesa di conferme ufficiali, il nostro consiglio non può che essere quello di recuperare questi titoli già da adesso, così da essere pronti in caso di un eventuale addio.

A proposito di rimozioni improvvise da Game Pass, nelle scorse ore Xbox è intervenuta per cancellare un obiettivo impossibile da un nuovo gioco gratis: evidentemente, la casa di Redmond ha deciso di fare molta più attenzione a questa fastidiosa pratica.

Vi consigliamo anche di tenere d'occhio le rispettive app nelle prossime ore: a partire da domani saranno disponibili due nuovi giochi gratis da scaricare.