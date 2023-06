Xbox dichiara guerra agli obiettivi impossibili? Arriva la prima rimozione su Game Pass

Uno dei problemi più comuni e fastidiosi per tutti gli utenti che intendono sbloccare tutti gli obiettivi — o trofei — sui propri videogiochi preferiti è trovarsi di fronte a missioni letteralmente impossibili da completare, che sia per colpa di un bug o a causa di feature cancellate, come nel caso degli obiettivi legati alle componenti online.

Xbox sembra aver preso la vicenda molto seriamente, consapevole del fatto che gli obiettivi possono rappresentare un valore aggiunto per tutti i titoli disponibili sulle proprie console, a maggior ragione per tutti quegli utenti che si gustano il catalogo di Xbox Game Pass (lo trovate su Amazon) alla ricerca di nuovi titoli da completare.

Uno dei casi più clamorosi segnalati è arrivato recentemente con Homestead Arcana, un rilassante sandbox disponibile fin dal day-one sul servizio in abbonamento ma che, fino a questo momento, aveva reso impossibile ottenere i 1000 punti complessivi.

Come riportato da TrueAchievements, l'obiettivo "You Can't Be Too Prepared" richiedeva agli utenti di creare attraverso il crafting almeno una copia di ogni singolo oggetto presente nel gioco: un'impresa degna di un achievement raro e, in fondo, abbastanza comune per il genere.

Eppure, a causa di un bug, una di queste particolari ricette (Green Ankle Boots) non poteva essere effettivamente utilizzata nel gioco, nonostante venisse segnata come sbloccata: questo aveva reso impossibile riuscire a completare definitivamente il gioco.

Un bug che pare non essere mai stato davvero risolto, al punto che Microsoft ha deciso di intervenire e rimuovere l'obiettivo in questione: curiosamente, pare che i 1000 punti siano comunque ottenibili, segno che tutti gli altri achievement dovrebbero aver subito qualche piccola modifica a livello di punteggio.

Quella di Xbox è una mossa estremamente rara, dato che è particolarmente insolito che il publisher decida di intervenire rimuovendo obiettivi stabiliti dagli sviluppatori: tuttavia, la redazione di TrueAchievements ricorda che erano già accaduti casi simili, se richiesti dagli sviluppatori in questione.

Il caso di Homestead Arcana fa però molto più rumore perché pare essere la prima volta che una situazione del genere si verifichi su Xbox Game Pass a poche settimane di distanza dal lancio e segue un altro intervento mirato agli obiettivi, mirato a impedire che vengano pubblicati giochi con achievement troppo semplici da ottenere.

Xbox potrebbe dunque aver deciso di prendere sul serio la vicenda e "dichiarare guerra" agli obiettivi impossibili: vedremo se nelle prossime settimane si registreranno altri casi, magari legati ai già citati giochi con feature multiplayer impossibili da completare.

Nel frattempo, Microsoft si sta preparando a un'altra guerra più importante, contro la CMA per lo stop all'acquisizione di Activision Blizzard: nel caso peggiore, la casa di Redmond sarebbe pronta a un gesto estremo nel Regno Unito.

In attesa di scoprire come si evolverà la situazione, Xbox ha pensato di proporre ai suoi utenti un nuovo gioco gratis riscattabile senza alcun abbonamento o costi aggiuntivi, per celebrare il Pride Month.