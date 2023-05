Xbox Game Pass, nuovo gioco gratis al day-one disponibile a sorpresa da ora

In queste ore è arrivata una nuova gradita e inaspettata sorpresa per tutti gli utenti iscritti a Xbox Game Pass: il catalogo si è infatti aggiornato con un nuovo gioco gratis, disponibile fin dal day-one senza costi aggiuntivi.

Il servizio in abbonamento aveva infatti annunciato la line-up di titoli gratuiti in arrivo per questo mese, ma un annuncio a sorpresa ha permesso agli utenti di approfittare di un nuovissimo omaggio.

Da questo momento è infatti possibile scaricare Supraland Six Inches Under sia su console Xbox che su PC: un titolo che non era stato precedentemente svelato dalla stessa Microsoft e che è stato reso disponibile fin dal giorno della sua uscita ufficiale.

Inizialmente sviluppato come DLC per l'originale Supraland, il nuovo titolo pubblicato da Humble Games è un'avventura sandbox in prima persona ambientata nei sotterranei, che richiama anche le meccaniche tipiche dei metroidvania.

Gli sviluppatori promettono una campagna open world che può variare dalle 12 alle 25 ore in totale, in base al vostro stile di gioco, uno stile grafico adatto a tutta la famiglia e diversi potenziamenti sbloccabili: un'aggiunta molto interessante, soprattutto perché arrivata a sorpresa e senza costi aggiuntivi.

Possiamo inoltre confermare che non è solo disponibile il download su console Xbox e PC, ma per gli utenti iscritti a Game Pass Ultimate sarà possibile giocarci anche in Cloud, senza che sia dunque necessario scaricarlo.

Continueremo a tenervi aggiornati sulle nostre pagine se dovessero arrivare ulteriori annunci a sorpresa: nel frattempo, non possiamo che augurare a tutti gli utenti iscritti a Xbox Game Pass un buon divertimento!

