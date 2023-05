Xbox Game Pass, disponibili da ora i primi 2 giochi gratis di fine maggio

Da questo momento sono ufficialmente disponibili 2 nuovi giochi gratis scaricabili per tutti gli utenti iscritti a Xbox Game Pass, inaugurando ufficialmente la seconda parte della line-up dedicata al mese di maggio.

Il servizio in abbonamento (lo trovate su Amazon) aggiorna costantemente il proprio catalogo con nuovi titoli in omaggio, con tante imperdibili novità disponibili ogni settimana.

Proprio nelle scorse ore sono stati già resi disponibili per il download i primi due giochi gratuiti promessi per la seconda metà del mese: si tratta di Eastern Exorcist e Ghostlore, due action RPG molto interessanti da provare senza costi aggiuntivi.

In Eastern Exorcist dovrete impersonare un esorcista esperto, impegnato a combattere contro il male in un mondo brutale e disegnato a mano per richiamare il classico stile di pittura cinese.

Ghostlore presenta invece toni "eastpunk": in questo gioco di ruolo d'azione ispirato dai più grandi classici — come Diablo 2 e Titan Quest — troverete una grafica in stile retro e mappe generate proceduralmente, in cui dovrete affrontare mostri e leggende tipici dell'Asia sudorientale.

Quest'ultima avventura era già stata resa disponibile su PC Game Pass, ma da adesso potrete giocarci anche su console. Eastern Exorcist, invece, è una vera e propria nuova release gratuita per entrambe le piattaforme di gioco.

Sfortunatamente, al momento non sembra essere stata confermata una release su cloud, ma se siete iscritti a Xbox Game Pass potrete già avviare il download sui vostri dispositivi preferiti.

Continueremo a tenervi aggiornati sulle nostre pagine con tutte le ultime novità dal servizio in abbonamento: a tal proposito, vi ricordiamo che negli scorsi giorni è stato reso disponibile gratuitamente anche FIFA 23, grazie all'integrazione del catalogo EA Play.

Restando in tema, vi raccomandiamo di tenere d'occhio anche il catalogo di titoli in uscita: ben 5 giochi gratis lasceranno il servizio a partire dal 31 maggio.