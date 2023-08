Xbox Game Pass non regala solo giochi: ecco il nuovo omaggio per gli abbonati

Microsoft ha inserito spesso molti omaggi all'interno Xbox Game Pass, e l'ultimo di questi è dedicato agli appassionati di anime con una prova gratuita di Crunchyroll.

La piattaforma di streaming che permette di vedere gli anime più importanti del momento, come Chainsaw Man tratto dall'omonimo manga (lo trovate su Amazon), si allea con Xbox per una promozione speciale.

Advertisement

In un momento in cui Xbox Game Pass si è anche rinnovato ulteriormente con un nuovo tier di abbonamento, ovvero Core, che cambia completamente l'offerta generale.

Il nuovo tier ha anche eliminato uno dei bonus che Xbox ha portato avanti per molti anni, regalando altri videogiochi in modi differenti.

Per fortuna ora c'è la prova gratuita di Crunchyroll, che potete riscattare in questi giorni.

Gli abbonati a Xbox Game Pass Ultimate possono sfogare la propria passione per gli anime con 75 giorni gratuiti di Crunchyroll Mega Fan.

L'offerta constente ai membri l'accesso allo streaming della più grande libreria di anime del mondo (con oltre 1.300 titoli) senza pubblicità, da fruire ovunque, con accesso ai nuovi episodi trasmessi in simultanea lo stesso giorno dopo la prima in Giappone.

Il vantaggio può essere riscattato da chiunque sia abbonato al servizio Xbox, a patto di non essere stato abbonato a Crunchyroll (incluso ogni periodo di tempo e prova gratuita) nell’anno precedente l’attivazione dell’offerta.

I fan possono riscattare la prova gratuita entro il 20 ottobre 2023 attraverso la pagina dei Vantaggi (anche tramite browser) su console Xbox, sull'app Xbox per PC Windows o tramite l'app mobile Xbox Game Pass su iOS e Android. Una volta attivato il vantaggio, i membri verranno indirizzati al sito di Crunchyroll per attivare il loro abbonamento.

Intanto Xbox Game Pass continua a fare tutto quello che faceva prima, ovvero regalare giochi gratis come succederà anche ad agosto.

In attesa che le altre funzionalità vengano attivate presto, come la condivisione con amici e familiari che è stata in prova per un periodo.