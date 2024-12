Xbox Game Pass festeggia la Vigilia di Natale regalandovi gratis Titanfall 2

Anche oggi proseguono gli omaggi giornalieri offerti da Xbox Game Pass Ultimate ed EA Play come parte di uno speciale "Calendario dell'Avvento" per gli abbonati, che oggi vi permetteranno di riscattare un nuovo gioco gratis.

Oltre ad alcuni contenuti aggiuntivi per alcuni dei giochi più amati pubblicati da Electronic Arts, questa iniziativa ha infatti permesso agli utenti di aggiungere alla propria collezione diversi sparatutto senza alcun costo aggiuntivo.

Dopo aver già proposto lo scorso weekend Plants vs Zombies Garden Warfare 2, questa volta è arrivato il momento di scoprire Titanfall 2, l'amato sparatutto futuristico sviluppato da Respawn Entertainment.

Nello specifico, potrete riscattare gratis la Ultimate Edition, che oltre ai contenuti già presenti nell'edizione Deluxe vi permette di sbloccare immediatamente tutte le classi di Titan e piloti, con denaro aggiuntivo, gettoni per punti esperienza doppi e una skin personalizzata per la Carabina R-201.

L'unico requisito di cui avrete bisogno è ovviamente essere iscritti a un abbonamento Xbox Game Pass Ultimate (lo trovate scontato su Amazon), ma dovrete affrettarvi: l'offerta è valida soltanto per oggi 24 dicembre 2024.

Se avete un account iscritto al servizio e volete approfittare di questa occasione, non dovrete fare altro che dirigervi alla seguente pagina ufficiale, effettuare il login e completare il "pagamento" da 0 euro e 0 centesimi, dopo aver fatto clic sul pulsante "Ottieni".

Una volta completata l'operazione, Titanfall 2 Ultimate Edition resterà vostro gratis per sempre: potrete scaricarlo liberamente sulle vostre console Xbox tutte le volte che vorrete, anche in giornate successive a quella odierna.

Già da domani 25 dicembre 2024 la promozione non sarà più valida, motivo per il quale vi consigliamo caldamente di non esitare ulteriormente.

Le iniziative di Xbox Game Pass Ultimate ed EA Play ci hanno permesso di ingannare l'attesa per il prossimo aggiornamento del catalogo: in attesa di saperne di più, abbiamo già riepilogato per voi tutti i giochi gratis già confermati a gennaio.