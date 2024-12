Xbox Game Pass vi regala gratis un folle sparatutto, ma solo per poche ore

Xbox Game Pass Ultimate e EA Play hanno deciso di festeggiare l'arrivo del Natale offrendo una loro versione del "Calendario dell'Avvento", proponendo ogni giorno omaggi gratuiti da riscattare.

Grazie a questa speciale collaborazione, gli utenti Xbox iscritti al servizio in abbonamento (che trovate scontato su Amazon) hanno potuto riscattare non solo contenuti aggiuntivi per i propri giochi preferiti, ma anche alcuni giochi gratis.

Dopo aver già potuto riscattare un capitolo di Battlefield e un celebre Star Wars multiplayer, oggi è arrivato il momento di aggiungere alla propria collezione un altro sparatutto folle: il nuovo omaggio giornaliero è infatti Plants vs Zombies: Garden Warfare 2.

Lo shooter multiplayer di PopCap Games viene proposto nella sua Deluxe Edition, che include alcune varianti e set di personalizzazione per i personaggi, oltre a un pacchetto istantaneo di monete da spendere all'interno del gioco.

Se siete iscritti a Xbox Game Pass Ultimate, da adesso potrete aggiungere immediatamente alla vostra collezione questo divertente sparatutto che vede piante e zombie darsele di santa ragione.

Come sempre, l'offerta resterà disponibile soltanto per una giornata: avete dunque a disposizione pochissime ore per assicurarvi Plants vs Zombies Garden Warfare 2, che rimarrà vostro per sempre dopo il riscatto.

Se volete aggiungere questo divertente titolo alla vostra collezione, non dovete fare altro che dirigervi alla seguente pagina ufficiale, assicurarvi di aver effettuato il login con un account iscritto a Xbox Game Pass Ultimate e fare clic sul pulsante "Ottieni", completando un "acquisto" da 0 euro e 0 centesimi.

Ricordiamo che potete scoprire in ogni momento le nuove offerte riservate da Xbox Game Pass Ultimate e EA Play nell'apposita sezione "Solo per te" su Xbox Store: i giveaway natalizi proseguiranno a oltranza fino al 26 dicembre.

Se dovessimo scoprire altri giochi gratis da riscattare tramite quest'iniziativa, vi informeremo tempestivamente come sempre sulle nostre pagine.