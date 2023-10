Xbox Store, nuovi sconti fino al 90% di inizio ottobre: ecco i migliori

In occasione del primo martedì del mese, sono arrivati immancabili anche i primi sconti settimanali di Xbox Store, che ancora una volta ci propongono tantissimi prodotti a prezzi imperdibili.

Anche questa settimana potrete infatti recuperare tantissimi titoli in sconto fino al 90%: un'occasione unica per far crescere la vostra raccolta digitale su Xbox Series X (la trovate su Amazon) e Xbox Series S.

Advertisement

La redazione di TrueAchievements ha realizzato un comodo elenco di tutte le nuove offerte aggiunte proprio a partire da questa settimana: tra le più interessanti segnaliamo il 75% di sconto su Far Cry 6 e il 20% di sconto su Remnant II, tra le uscite più interessanti dello scorso luglio.

Ma l'offerta più generosa da non lasciarvi scappare è indubbiamente il 90% di sconto sull'EA Family Bundle, una speciale collezione che include Need for Speed, Unravel e Plants vs Zombies Garden Warfare 2 in un unico pacchetto: grazie a questa riduzione di prezzo, potrete avere 3 giochi imperdibili a meno di 4 euro.

Di seguito vi proponiamo i migliori sconti di Xbox Store appositamente selezionati dalla nostra redazione, ma se volete consultare tutte le offerte attualmente disponibili potete farlo al seguente indirizzo.

Child of Light — Sconto del 70%

— Sconto del 70% Darksiders III: Deluxe Edition — Sconto del 75%

— Sconto del 75% Dragon Ball Z: Kakarot — Sconto del 75%

— Sconto del 75% EA Family Bundle — Sconto del 90%

— Sconto del 90% Evil Dead: The Game — Sconto del 50%

— Sconto del 50% For Honor: Complete Edition — Sconto dell'80%

— Sconto dell'80% Immortals Fenyx Rising — Sconto dell'85%

— Sconto dell'85% Little Nightmares Complete Edition — Sconto del 75%

— Sconto del 75% Marvel's Midnight Suns — Sconto del 60%

— Sconto del 60% Remnant II — Sconto del 20%

— Sconto del 20% Shantae: Half-Genie Hero Ultimate — Sconto del 50%

— Sconto del 50% Sid Meier's Civilization VI Anthology — Sconto del 65%

— Sconto del 65% Star Wars Battlefront II — Sconto del 75%

— Sconto del 75% Watch Dogs: Legion Gold Edition — Sconto dell'80%

— Sconto dell'80% What Remains of Edith Finch — Sconto del 75%

Restando in tema con le novità in casa Xbox, non possiamo non segnalarvi gli ultimi giochi gratis in arrivo su Game Pass da oggi, tra i quali è già disponibile Gotham Knights.

Ma ricordatevi di tenere d'occhio anche i titoli in uscita: è stato confermato l'addio di 6 giochi da Xbox Game Pass a metà ottobre.

Inoltre, se avete acquistato Series S e volete utilizzarla anche in "portatile", vi segnaliamo un comodo accessorio diventato prodotto ufficiale Xbox.