Xbox Game Pass, disponibili da oggi 2 nuovi giochi gratis: c'è Gotham Knights

Da oggi 3 ottobre 2023 sono ufficialmente in arrivo ben 2 nuovi giochi gratis su Xbox Game Pass particolarmente interessanti: si tratta infatti di un nuovo titolo al day-one e di uno dei giochi third-party più attesi dai fan degli eroi DC Comics.

Da questo momento è infatti già disponibile per il download Gotham Knights, l'ambizioso action open world di WB Games Montréal in cui interpreterete gli eroi della Batfamiglia, che dovranno fare a meno di un Batman che, in questa storia, vedremo morire. Se siete curiosi di scoprirne di più, vi rimandiamo alla nostra recensione dedicata.

Se Gotham Knights è già disponibile da questo momento, nelle prossime ore tutti gli utenti iscritti a Xbox Game Pass (lo trovate su Amazon) potranno scoprire già al day-one il nuovissimo The Lamplighters League, gioco strategico a turni pubblicato da Paradox Interactive in cui dovrete fermare una setta antica per salvare il mondo, con tanti personaggi e location da esplorare.

Oggi si conclude dunque l'ultima ondata annunciata nella seconda metà di settembre, anche se chiaramente i giochi di ottobre non sono ancora terminati: è già stato confermato un nuovo gioco gratis durante il Tokyo Game Show e altri ancora ne arriveranno nei prossimi giorni

Si preannuncia però una giornata molto interessante, con Gotham Knights che, come vi abbiamo già accennato in apertura, è già disponibile da questo momento per il download, mentre The Lamplighters League sarà reso disponibile solo in seguito: probabilmente toccherà aspettare intorno alle ore 19.00 per il consueto refresh dello store, ma potrebbe anche arrivare qualche istante prima a sorpresa.

Non possiamo che consigliarvi di continuare a tenere d'occhio le vostre applicazioni dedicate a Xbox Game Pass per essere pronti a scaricare i nuovi giochi gratis: se dovessero arrivare ulteriori annunci per il mese di ottobre, vi terremo prontamente aggiornati sulle nostre pagine.

Ma non dimenticatevi di tenere d'occhio anche i giochi gratis in uscita dal catalogo a metà ottobre: proprio nella scorsa giornata è stato confermato l'addio di 6 titoli su Xbox e PC.