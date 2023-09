Lies of P è già disponibile gratis su Game Pass!

Lies of P ha detto una piccola bugia a fin di bene, perché su Xbox Game Pass è disponibile già da ora!

Se avete quindi un abbonamento alla piattaforma di Microsoft (e nel caso potete recuperare al volo su Amazon) potete già mettere a scaricare il titolo di Neowiz.

Lies of P esce ufficialmente il 19 settembre 2023, ma i giocatori Xbox possono cominciare già da oggi a prendere confidenza con il brutale gioco d'azione.

Lo ha confermato Aaron Greenberg di Xbox, avvertendo i fan di scaricare subito il soulslike ispirato al romanzo di Pinocchio.

Tra l'altro Lies of P non è disponibile gratuitamente su PlayStation Plus, quindi si tratta di una doppia vittoria per gli utenti Xbox che aspettavano il soulslike.

Per conferma abbiamo acceso al volo una Xbox a disposizione per controllare nel menu della home, ed effettivamente Lies of P viene inserito come "Aggiunto di recente":

E contemporaneamente gli account di PlayStation danno il titolo ancora in uscita per domani, come potete vedere dalle ultime pubblicazioni:

Wake up, P 🦋



Battle for survival in a dark retelling of the classic Pinocchio tale. Lies of P launches tomorrow. pic.twitter.com/mE07PQYUWJ — PlayStation (@PlayStation) September 18, 2023

Si inizia quindi la settimana con il piede giusto, ovvero quello all'interno del mondo di Lies of P e delle sue brutali marionette.

Un mondo sorretto da una storia anche molto complessa, visto che il titolo avrà più finali che vi costringeranno a rigiocare più volte il soulslike.

Nell'attesa che il download su Xbox Game Pass finisca, o nell'attesa della release di domani, vi consigliamo di recuperare la nostra recensione di Lies of P, in cui vi abbiamo detto che: «è in larga misura una diretta emanazione di Bloodborne, di cui ingloba al suo interno gran parte dei sistemi di gioco, delle situazioni e della conduzione dell'avventura. Nonostante i forti punti di contatto, che in diversi momenti specifici viaggiano a cavallo tra citazionismo e orgoglioso plagio, il soulslike coreano dimostra di avere una sua chiara identità.»